Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 07:28

04 грудня центральному офісі А-Банку, який належить братам Суркісам, у місті Дніпрі працювали правоохоронці.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас, посилаючись на свої джерела у банку.

Повідомляється, що сьогодні вранці з несподіваним візитом банк відвідав спецпідрозділ Національної поліції КОРД, який виконує спецзавдання. Що саме шукали і знайшли — наразі невідомо.
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 07:43

Прокуратурою вже все спростовано. Ніяких слідчих дій не проводилося.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 17:47

ніколи не вибирайте цей банк для переказу коштів з іншого банку, де ви по своєму ВЛАСНОМУ БАЖАННЮ розірвали стосунки і закрили рахунки

АБАНКУ це не подобається і він з вами розриває теж :o :D
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 13:29

в Глобусі закрив рахунки і переказали мені по ІБАН на АБАНК залишок 34к грн

абанк почав кіпішувати, просити купу документів про походження і виписки
я сказав ніяких доків немає, я безробітний, перекази від родичів, все
якщо щось не подобається розривайте стосунки

скинув лише виписки з глобуса з доларової карти, і скріншот пайпалу звідки ці гроші приходили в глобус


через півгодини приходить пуш - ваші рахунки розблоковано 8)
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 22:20

Абанк за місяць чи два заблокують рахунки,лише питання часу. Чого вибрали абанк? Відгуки не найкращі
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 22:28

Теж вважаю, що тута краще гратися тільки з кредитними.
Причому я особисто влетів тут на фінмон, коли при наявності достатніх коштів на Жоnенькой прийшлося Зелену гасити СЕПом, і тільки з 1 числа разлочили гроші на Жоnенькой. На той час у мене вже була тут Платина і Персменша, яка реально вела проходження того типулагідного фінмону (надайте 3 квиташки з поясненням від кого)
Фінмон був типу за три р2р-поповнення по 20К з 2 еків: дружина та колега по роботі.
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 22:44

  tarasum написав:Абанк за місяць чи два заблокують рахунки,лише питання часу. Чого вибрали абанк? Відгуки не найкращі


та не знаю якось не подумав

ну бо абанк мене раз вже блокував за переказ грошей від рідної бабусі
і потім розблокував коли від руки я написав на листочку боргову розписку і сфоткав їм
навіть ніякого завірення нотаріусом не знадобилось
дійсно лагідний фінмон лол

і після цього випадку я подумав що я у них тепер в білому списку
