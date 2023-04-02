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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 кві, 2023 14:35
J написав:
как тут гривну можно перекинуть в другой банк без комсы?
снять наличку до 100к и отправить другим банком, где бесплатно
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FinTech
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Додано: Нед 02 кві, 2023 14:46
FinTech написав: J написав:
как тут гривну можно перекинуть в другой банк без комсы?
снять наличку до 100к и отправить другим банком, где бесплатно
Р2р до 100к без комис.В месяц.Толкать с Акорда.
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IDAN
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