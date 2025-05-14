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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 203204205206

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
16
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 11:35

  wolt450 написав:Гарненько 1000 прилетіло за оплату Прозора мережа


так, підтверджую
дякую банку за гарну акцію (вже завершилась)
он вчора останніх пару 200-ок прилетіло

чітко в останній день але все згідно акції
побільше б таких :)
:!:
greenozon
 
Повідомлень: 16564
З нами з: 01.06.14
Подякував: 552 раз.
Подякували: 1732 раз.
 
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