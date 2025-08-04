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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лип, 2025 19:20
Що треба щоб без комісії поповнити $ віртуальну акордівську Приватну картку ?
достатньо просто в касу номер картки ? чи ще паспорт требують?
Можна в будь-якому їхньому відділенні, незалежно від того, де клієнт анкети заповнював?
(подивився актуальні таріфи... цікаво. Тобто, якщо ці ж бакси полежать, а потім з картки зняти - вони вже вважаються "не цільовими" коштами
й 05,% комісія?.. )
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flysoulfly
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Додано: Вів 29 лип, 2025 15:52
Підкажіть крайній день та час погашення кредитного ліміту щоб не вийти з грейс періоду. У нагадуванні від банку щодо внесення мінімального платежу зазначено 31.07.25, якщо в цей день повністю погасити?
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VASH
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Додано: Сер 30 лип, 2025 10:40
VASH написав:
Підкажіть крайній день та час погашення кредитного ліміту щоб не вийти з грейс періоду. У нагадуванні від банку щодо внесення мінімального платежу зазначено 31.07.25, якщо в цей день повністю погасити?
я так і роблю (СЕП в останній день, зранку)
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greenozon
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Додано: Суб 02 сер, 2025 04:42
VASH написав:
Підкажіть крайній день та час погашення кредитного ліміту щоб не вийти з грейс періоду. У нагадуванні від банку щодо внесення мінімального платежу зазначено 31.07.25, якщо в цей день повністю погасити?
норм, але про всяк випадок краще в останній робочий день
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aanonimovic594
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Додано: Нед 03 сер, 2025 22:10
Ті кто обслуговується, що Вам найбільше всього подобається в Акордбанку та що не подобається?
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aanonimovic594
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Додано: Нед 03 сер, 2025 22:15
aanonimovic594 написав:Ті кто обслуговується, що Вам найбільше всього подобається в Акордбанку та що не подобається?
Можна домовитись при необхідності провести великий платіж обміняти валюту по індивідуальному курсу. З автосалонами зручно так розраховуватися
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Faceless
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Додано: Пон 04 сер, 2025 15:14
Faceless написав:
aanonimovic594 написав:Ті кто обслуговується, що Вам найбільше всього подобається в Акордбанку та що не подобається?
Можна домовитись при необхідності провести великий платіж обміняти валюту по індивідуальному курсу. З автосалонами зручно так розраховуватися
Ну якщо для Вас роблять індивідуальний курс, то скоріш за всього що Ви дуже важливий клієнт в Банку)
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aanonimovic594
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Додано: Пон 04 сер, 2025 17:21
aanonimovic594 написав: Faceless написав:
aanonimovic594 написав:Ті кто обслуговується, що Вам найбільше всього подобається в Акордбанку та що не подобається?
Можна домовитись при необхідності провести великий платіж обміняти валюту по індивідуальному курсу. З автосалонами зручно так розраховуватися
Ну якщо для Вас роблять індивідуальний курс, то скоріш за всього що Ви дуже важливий клієнт в Банку)
сказати що мутив бізняк із Маркаровою ще не таке буде як інд курс ))
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greenozon
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