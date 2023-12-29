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Альтбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:21
Враховуючи минулий пост,вирішую чи купувати чи заморозити на три місяці - дані у таблиці mustbe не актуальні на час звернення.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:28
Списали в мінус абонплату за обслуговування
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