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Асвіо Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2024 11:31
Про підступність, будь ласка, більш детально.
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nord
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Додано: Нед 27 жов, 2024 07:19
Ставка 16.25% на 186 днів з щомісячною виплатою. При цьому кошти заходять на поточний рахунок і отримуються в касі, що не дуже зручно...
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nord
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Додано: Нед 03 лис, 2024 07:18
nord написав:
Ставка 16.25% на 186 днів з щомісячною виплатою. При цьому кошти заходять на поточний рахунок і отримуються в касі, що не дуже зручно...
В кінці строку ставка вище і ходити лише при переоформленні
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sens
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Додано: Нед 03 лис, 2024 08:16
sens написав: nord написав:
Ставка 16.25% на 186 днів з щомісячною виплатою. При цьому кошти заходять на поточний рахунок і отримуються в касі, що не дуже зручно...
В кінці строку ставка вище і ходити лише при переоформленні
Як не дивно, від 22.10.2024 року в них нема договорів з виплатою в кінці строку.
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nord
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Додано: Нед 03 лис, 2024 15:45
nord написав: sens написав: nord написав:
Ставка 16.25% на 186 днів з щомісячною виплатою. При цьому кошти заходять на поточний рахунок і отримуються в касі, що не дуже зручно...
В кінці строку ставка вище і ходити лише при переоформленні
Як не дивно, від 22.10.2024 року в них нема договорів з виплатою в кінці строку.
О_0 у мене діють старі умови, більше 200к грн тут не маю
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sens
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Додано: Вів 05 лис, 2024 10:29
sens написав:
більше 200к грн тут не маю
Чому так?
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Investor_K
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Додано: Чет 07 лис, 2024 12:03
Investor_K написав: sens написав:
більше 200к грн тут не маю
Чому так?
Очевидно, щоб не тратити багато часу на отримання в касі по 100000 в день.
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nord
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Додано: Нед 10 лис, 2024 21:26
Investor_K написав: sens написав:
більше 200к грн тут не маю
Чому так?
бо моє відділення у Києві) з Одеси заради відсотків їздити не вигідно.
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sens
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:40
Скриньку в них наразі хтось орендує? Які враження?
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Investor_K
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