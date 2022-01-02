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Обслуговування в українських
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Асвіо Банк

Асвіо Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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Асвіо Банк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:31

Про підступність, будь ласка, більш детально.
nord
 
Повідомлень: 551
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 07:19

Ставка 16.25% на 186 днів з щомісячною виплатою. При цьому кошти заходять на поточний рахунок і отримуються в касі, що не дуже зручно...
nord
 
Повідомлень: 551
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 07:18

  nord написав:Ставка 16.25% на 186 днів з щомісячною виплатою. При цьому кошти заходять на поточний рахунок і отримуються в касі, що не дуже зручно...

В кінці строку ставка вище і ходити лише при переоформленні
sens
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Повідомлень: 18027
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 947 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 08:16

  sens написав:
  nord написав:Ставка 16.25% на 186 днів з щомісячною виплатою. При цьому кошти заходять на поточний рахунок і отримуються в касі, що не дуже зручно...

В кінці строку ставка вище і ходити лише при переоформленні

Як не дивно, від 22.10.2024 року в них нема договорів з виплатою в кінці строку.
nord
 
Повідомлень: 551
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 15:45

  nord написав:
  sens написав:
  nord написав:Ставка 16.25% на 186 днів з щомісячною виплатою. При цьому кошти заходять на поточний рахунок і отримуються в касі, що не дуже зручно...

В кінці строку ставка вище і ходити лише при переоформленні

Як не дивно, від 22.10.2024 року в них нема договорів з виплатою в кінці строку.

О_0 у мене діють старі умови, більше 200к грн тут не маю
sens
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Повідомлень: 18027
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 947 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 10:29

Re: Асвіо Банк

  sens написав:більше 200к грн тут не маю


Чому так?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:03

  Investor_K написав:
  sens написав:більше 200к грн тут не маю


Чому так?

Очевидно, щоб не тратити багато часу на отримання в касі по 100000 в день.
nord
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2024 21:26

  Investor_K написав:
  sens написав:більше 200к грн тут не маю


Чому так?
бо моє відділення у Києві) з Одеси заради відсотків їздити не вигідно.
sens
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Повідомлень: 18027
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:40

Скриньку в них наразі хтось орендує? Які враження?
Investor_K
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Повідомлень: 10139
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:54

Ставки різко вниз. :roll:
nord
 
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З нами з: 25.07.22
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  #<1234
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