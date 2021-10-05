тарасов написав:П.С. теперь валюту только в большие банки...
Судячи з описаного на іншому ресурсі, то депо Вам не видавали не тому, що не було грошей у касі, а тому що Ви потрапили на шмоніторинг. Великі банки можуть шмоніторити не гірше, тижнями п'ючи кров і вимагаючи нові документи. У результаті можуть і копняка дати, відкусивши шмат від суми на виході. Саме у розрізі проблем шмоніторингу, малі банки часом можуть бути навіть лояльнішими. Підтримка тут, на жаль, дійсно скотилася і не вивозить спробу банки вийти на мас-маркет.
klug написав: а тому що Ви потрапили на шмоніторинг
Альянс+моніторінг шото нове для Сосіс-банка. Показові виступи якісь
Та як раз і ні. Як НБУ почав штрафувати за недостатній фін мон банків, так Альянс і взявся. Бо що для великих банків пару десятків мільонів штрафу не критично, то для малих банків - дуже критично. Тому малі банки іноді кошмарять клієнтів навіть більше, ніж великі банки.
Вывел кешбек на карту Целевую. Какую сумму чистого кешбека рисовало перед подтверждением, такая сумма отображалась в выписке и истории операций. Баланс на карте стал на 1 копейку больше, хоть в приложении, хоть в выписке.
Пересчитал вручную. С балансом сходится. При выводе кешбека на 1 копейку нарисовало меньше. Ну и дало вывести весь баланс на Целевой под ноль. В минус не ушёл.