Банк Кредит Дніпро
Додано: Пон 01 вер, 2025 17:37
Igor Igor написав:
Добрий день, не можливо заДіяти кредитні кошти, пише перевищений ліміт, можливо хтось ,щось підкаже
Так може треба ліміти по картці перевірити та підвищити
Додано: Пон 01 вер, 2025 22:23
Так дякую, не догледів
Додано: П'ят 05 вер, 2025 23:31
З цієї стайні коди отп йдуть 10-20 хвилин. Переходять на інший процессінг?
Додано: Суб 13 вер, 2025 19:01
Подскажите, пожалуйста, сделал попытку зарегистрироваться в мобильном приложении банка, на экране приложения теперь висит заставка "Виконується опрацювания документів, не закривай додаток, це займе меньше хвилини".
Прошло больше 2-х суток.
Это обычная ситуация в этом банке?
Додано: Вів 16 вер, 2025 01:02
акет написав:
Подскажите, пожалуйста, сделал попытку зарегистрироваться в мобильном приложении банка, на экране приложения теперь висит заставка "Виконується опрацювания документів, не закривай додаток, це займе меньше хвилини".
Прошло больше 2-х суток.
Это обычная ситуация в этом банке?
Да нет. Обычно быстрее...
Додано: Вів 16 вер, 2025 09:08
акет в мене так було. написав у підтримку в ТГ. відповіли чекати 3 дні. чекав. написав ще раз за 3 дні. вирішили за півгодини...
Додано: Суб 20 вер, 2025 13:51
Подскажите, пожалуйста, диякарта открыта в кредобанке. Упали туда деньги с облигаций. Дальше как их перевести-пытался на карту другого банка или свою или по iban ничего не дает сделать
Додано: Пон 22 вер, 2025 11:30
mars7722 написав:
Подскажите, пожалуйста, диякарта открыта в кредобанке. Упали туда деньги с облигаций. Дальше как их перевести-пытался на карту другого банка или свою или по iban ничего не дает сделать
1.Тиць Дія карта
2.Тиць Мої Рахунки
3. Рахунок без обмежень включаємо повзунок.
Після цього можна переказати на Грін карту, або отримати готівку в банкоматах з нфс
Це якщо в Кредит Дніпрі, а не в Кредо банку
Додано: Вів 23 вер, 2025 08:35
novichok написав: mars7722 написав:
Подскажите, пожалуйста, диякарта открыта в кредобанке. Упали туда деньги с облигаций. Дальше как их перевести-пытался на карту другого банка или свою или по iban ничего не дает сделать
1.Тиць Дія карта
2.Тиць Мої Рахунки
3. Рахунок без обмежень включаємо повзунок.
Після цього можна переказати на Грін карту, або отримати готівку в банкоматах з нфс
Це якщо в Кредит Дніпрі, а не в Кредо банку
І від мене дяка, бо також мучався)
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:32
А як тут з фіншмоніторингом? Якщо поповнити свою карту готівкою в касі на 100к, не збудиться?
І ще, якщо маю тільки віртуальні картки, і замовлю у додатку пластик, віртуальні теж залишаться?
