Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #<1 ... 35363738

Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 17:37

  Igor Igor написав:Добрий день, не можливо заДіяти кредитні кошти, пише перевищений ліміт, можливо хтось ,щось підкаже

Так може треба ліміти по картці перевірити та підвищити
lara_08
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 22:23

Re: Банк Кредит Дніпро

Так дякую, не догледів
Igor Igor
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 23:31

:shock: З цієї стайні коди отп йдуть 10-20 хвилин. Переходять на інший процессінг?
flysoulfly
 
1
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 19:01

Re: Банк Кредит Дніпро

Подскажите, пожалуйста, сделал попытку зарегистрироваться в мобильном приложении банка, на экране приложения теперь висит заставка "Виконується опрацювания документів, не закривай додаток, це займе меньше хвилини".
Прошло больше 2-х суток.
Это обычная ситуация в этом банке?
акет
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 01:02

  акет написав:Подскажите, пожалуйста, сделал попытку зарегистрироваться в мобильном приложении банка, на экране приложения теперь висит заставка "Виконується опрацювания документів, не закривай додаток, це займе меньше хвилини".
Прошло больше 2-х суток.
Это обычная ситуация в этом банке?

Да нет. Обычно быстрее...
nord
 
1
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 09:08

акет в мене так було. написав у підтримку в ТГ. відповіли чекати 3 дні. чекав. написав ще раз за 3 дні. вирішили за півгодини...
komar66
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 13:51

Подскажите, пожалуйста, диякарта открыта в кредобанке. Упали туда деньги с облигаций. Дальше как их перевести-пытался на карту другого банка или свою или по iban ничего не дает сделать
mars7722
 
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 11:30

  mars7722 написав:Подскажите, пожалуйста, диякарта открыта в кредобанке. Упали туда деньги с облигаций. Дальше как их перевести-пытался на карту другого банка или свою или по iban ничего не дает сделать

1.Тиць Дія карта
2.Тиць Мої Рахунки
3. Рахунок без обмежень включаємо повзунок.
Після цього можна переказати на Грін карту, або отримати готівку в банкоматах з нфс
Це якщо в Кредит Дніпрі, а не в Кредо банку
novichok
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 08:35

  novichok написав:
  mars7722 написав:Подскажите, пожалуйста, диякарта открыта в кредобанке. Упали туда деньги с облигаций. Дальше как их перевести-пытался на карту другого банка или свою или по iban ничего не дает сделать

1.Тиць Дія карта
2.Тиць Мої Рахунки
3. Рахунок без обмежень включаємо повзунок.
Після цього можна переказати на Грін карту, або отримати готівку в банкоматах з нфс
Це якщо в Кредит Дніпрі, а не в Кредо банку


І від мене дяка, бо також мучався)
ukr0014959
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:32

Re: Банк Кредит Дніпро

А як тут з фіншмоніторингом? Якщо поповнити свою карту готівкою в касі на 100к, не збудиться?

І ще, якщо маю тільки віртуальні картки, і замовлю у додатку пластик, віртуальні теж залишаться?
Ferlakur
 
