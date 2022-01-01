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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 тра, 2024 12:41
не понял...
Жлобус сделал и свой ГлобуПлюс_грэйс нормальным "как у людей" ?
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flysoulfly
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Додано: Вів 21 тра, 2024 14:38
Схоже на те. Приклад навели - Витрачене в червні тре гасити в липні, а витрачене в липні - в серпні
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:45
Бооже, таки і мені прийшла розсилка з новими умовами кредитки
, зі змінами в ДКБО (мабуть, бо реально змін в ДКБО поки не внесли, навіть у проєкті
).
Виходить, таки нормальна КК з револьверними грейсами. Бімба
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Додано: Сер 22 тра, 2024 19:39
Amethyst написав:
таки нормальна КК
Amethyst написав:
таки нормальна КК
Ще б то тієї КК давали КЛ, тоді б дійсно була
Amethyst написав:
Бімба
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