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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 164165166167

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 18:16

  Amethyst написав:
  foxluck написав:Підкажіть - а за місяць на Глобус+ ліміт кешбека 500 гривень (до податків) чи 500 виведених після податків (тобто 615 гривень при 23% чи щось таке) ?
ліміт кешбека 500 гривень (до податків) на кожен рахунок: Глобус+, Лайт, Пенсійна. А виводити можна від 100 до анлім. І при виводі буде утримано податок

Закінчилось свято, з травня 500 грн на клієнта.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 15:32

Re: Банк Глобус

Интересно вообще на Саксаганского, принес хорошие белые доллары с кассы соседнего банка и половину не захотели брать в кассе чтобы просто на свою карту положить 🤣
NDV
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 17:47

Подскажите, плз, по схеме:
наличные долл. внести в кассе на долларовую ГлобусПлюс, продажа их в приложении на ГлобусПлюсЛайт, далее вывод грн с последней согласно тарифам (до 10тыс в торговых точках налом, до 50тыс p2p, и 2 раза в мес. СЭПом).
Все это без комиссии?
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 22:14

О, я так розумію карусель в зворотній бік закрутилась)
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 21:39

Ці наркомани 7 годин відправляли СЕП, це тут часто таке? Типово я створюю платіж вночі і вони проводяться лише на ранок - я це сприймав з розумінням, а тут серед дня створив платіж, а він провівся аж пізно увечері. На бачу у тому ні логіки, ні сенсу.
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 22:12

Re: Банк Глобус

Буває. Реально щось курять.
Треба було постукати в саппорт через півгодинки
Amethyst
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