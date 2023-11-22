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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Грант

Грант
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 00:37

Грант

  J написав:Кредит Европа Банк
+100500

Грант — один з перших банків в Україні.
Банк "Грант" був заснований в 1991 році.

Інформаційна картка банку

Архів теми
Грант
vitaliiangel
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Який часовий механізм у банку? Як у Восток- купівля до 11 та видача після 16:.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 23:34

даю ТЗ - позвонити на теплу все дізнатись і доповісти
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 23:36

  greenozon написав:даю ТЗ - позвонити на теплу все дізнатись і доповісти

Даю відповідь - в Києві банк сам купляє готівку. Тому є проблема день в день привозити
sens
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Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 10:57

Окрім відкриття двох рахунків по 100 грн за кожний, немає підтвердження з форуму щодо видачі і якість готівки.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 12:54

  sens написав:Окрім відкриття двох рахунків по 100 грн за кожний, немає підтвердження з форуму щодо видачі і якість готівки.

Мабуть тому що нікому ще не віддали з тих відчайдух хто ризикнув там купити. Персонал зразу попереджав, що не знає коли завезуть валюту.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 17:30

  lara_08 написав:
  sens написав:Окрім відкриття двох рахунків по 100 грн за кожний, немає підтвердження з форуму щодо видачі і якість готівки.

Мабуть тому що нікому ще не віддали з тих відчайдух хто ризикнув там купити. Персонал зразу попереджав, що не знає коли завезуть валюту.
ви вже вклали на 200 грн ,вам відкрили рахунок, ви поклали і купили чи тільки відкрили і все ?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 01:06

  sens написав:
  lara_08 написав:
  sens написав:Окрім відкриття двох рахунків по 100 грн за кожний, немає підтвердження з форуму щодо видачі і якість готівки.

Мабуть тому що нікому ще не віддали з тих відчайдух хто ризикнув там купити. Персонал зразу попереджав, що не знає коли завезуть валюту.
ви вже вклали на 200 грн ,вам відкрили рахунок, ви поклали і купили чи тільки відкрили і все ?

Не маю справ з такими банками, які взагалі не знають коли в них буде валюта
lara_08
 
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  lara_08 написав:Не маю справ з такими банками, які взагалі не знають коли в них буде валюта
:evil: а таких банков не менее процентов 20-30 от имеющихся в доступности.
flysoulfly
 
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