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Грант
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 січ, 2019 00:37
J написав:
Кредит Европа Банк
+100500Грант — один з перших банків в Україні.
Банк "Грант" був заснований в 1991 році.Інформаційна картка банкуАрхів темиГрант
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Додано: Вів 14 лис, 2023 23:30
Який часовий механізм у банку? Як у Восток- купівля до 11 та видача після 16:.
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sens
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Додано: Вів 14 лис, 2023 23:34
даю ТЗ - позвонити на теплу все дізнатись і доповісти
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greenozon
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Додано: Вів 14 лис, 2023 23:36
greenozon написав:
даю ТЗ - позвонити на теплу все дізнатись і доповісти
Даю відповідь - в Києві банк сам купляє готівку. Тому є проблема день в день привозити
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Додано: Сер 15 лис, 2023 10:57
Окрім відкриття двох рахунків по 100 грн за кожний, немає підтвердження з форуму щодо видачі і якість готівки.
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Додано: Сер 15 лис, 2023 12:54
sens написав:
Окрім відкриття двох рахунків по 100 грн за кожний, немає підтвердження з форуму щодо видачі і якість готівки.
Мабуть тому що нікому ще не віддали з тих відчайдух хто ризикнув там купити. Персонал зразу попереджав, що не знає коли завезуть валюту.
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lara_08
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Додано: Сер 15 лис, 2023 17:30
lara_08 написав: sens написав:
Окрім відкриття двох рахунків по 100 грн за кожний, немає підтвердження з форуму щодо видачі і якість готівки.
Мабуть тому що нікому ще не віддали з тих відчайдух хто ризикнув там купити. Персонал зразу попереджав, що не знає коли завезуть валюту.
ви вже вклали на 200 грн ,вам відкрили рахунок, ви поклали і купили чи тільки відкрили і все ?
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sens
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Додано: Чет 16 лис, 2023 01:06
sens написав: lara_08 написав: sens написав:
Окрім відкриття двох рахунків по 100 грн за кожний, немає підтвердження з форуму щодо видачі і якість готівки.
Мабуть тому що нікому ще не віддали з тих відчайдух хто ризикнув там купити. Персонал зразу попереджав, що не знає коли завезуть валюту.
ви вже вклали на 200 грн ,вам відкрили рахунок, ви поклали і купили чи тільки відкрили і все ?
Не маю справ з такими банками, які взагалі не знають коли в них буде валюта
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lara_08
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Додано: Сер 22 лис, 2023 23:17
lara_08 написав:
Не маю справ з такими банками, які взагалі не знають коли в них буде валюта
а таких банков не менее процентов 20-30 от имеющихся в доступности.
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flysoulfly
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