это кто? пишут что укркапитал, и в поликоме честно сказали евро нет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:54
Додано: Суб 25 лис, 2023 11:34
Re: Грант
вчора замовляв під 50к, в 14:30 отримав долари 4 купюри 96, інші - 2006
таке собі ... подумаю чи приходити ще.
Додано: Суб 25 лис, 2023 22:44
укркапитал который в Киеве сильно удивляется таким вопросам, говорит "сегодня купили - завтра сняли, какие 5000"
но натурально не проверял
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