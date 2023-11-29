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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Грант

Грант
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

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Грант 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:54

  flysoulfly написав:
  lara_08 написав:Не маю справ з такими банками, які взагалі не знають коли в них буде валюта
:evil: а таких банков не менее процентов 20-30 от имеющихся в доступности.

это кто? пишут что укркапитал, и в поликоме честно сказали евро нет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 11:34

Re: Грант

вчора замовляв під 50к, в 14:30 отримав долари 4 купюри 96, інші - 2006
таке собі ... подумаю чи приходити ще.
daap
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 22:44

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:
  lara_08 написав:Не маю справ з такими банками, які взагалі не знають коли в них буде валюта
:evil: а таких банков не менее процентов 20-30 от имеющихся в доступности.

это кто? пишут что укркапитал, и в поликоме честно сказали евро нет.


укркапитал который в Киеве сильно удивляется таким вопросам, говорит "сегодня купили - завтра сняли, какие 5000"

но натурально не проверял
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 10:19

  daap написав:вчора замовляв під 50к, в 14:30 отримав долари 4 купюри 96, інші - 2006
таке собі ... подумаю чи приходити ще.

Ваша справа,не онлайн по довіреності все супер, хоч 1996 є 2001,2003,2006 та в нормальному стані. Синіх в обох пачках жодної банкноти
sens
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 20:04

Від совковості і проросійщини аж пре... На оф. сайті в мапі відділень адреса київського відділення: "улица ПросвЯщения, 8/1", замість Освіти або хоч Просвещения. Раніше тут був російський ВТБ...
Елементарні питання ставлять персонал в глухий кут, а провідна спеціалістка "вийшла", а коли вертається - теж не знає: "звертайтеся в головний офіс". Бажання відповідати і оперативно робити нема. Кажуть, черга на оформлення рахунків до 20.12 (може й брешуть, щоб позбавитись зайвих клієнтів), але приходьте щонайменше двічі: перший раз, щоб вони скопіювали документи, а другий – підписати договір. Моя пропозиція надіслати їм копії документів, завірені цифровим підписом, ел.поштою (за законом мають приймати як особисто надані і завірені) і приїхати коли будуть готові договори була гнівно відхилена з неприємним коментарем.
Про ситуацію написав до головного офісу, чекаю на відповідь.
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 23:48

  daap написав:вчора замовляв під 50к, в 14:30 отримав долари 4 купюри 96, інші - 2006
таке собі ... подумаю чи приходити ще.
дивно...


бо
4 купюри 96, інші - 2006
- це ж якесь майже свято.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 10:28

Re: Грант

  flysoulfly написав:майже свято


не знав. дякую шо підказали. бо раніше мав справу майже завжди з синіми - якось проканувало. може дійсно це норм.
daap
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 15:24

  daap написав:
  flysoulfly написав:майже свято


не знав. дякую шо підказали. бо раніше мав справу майже завжди з синіми - якось проканувало. може дійсно це норм.

нє, ну я не знаю, может на самом деле банк супер и сейчас тут всем остальным синими выдадут (случайно)...

А по самому оформлению - подводных камней нет?
персонал хоть по такому валютообмену научился шо куда?
можно им довериться без "вникания в детали"? не впарят шото лишее "в нагрузку" :?:
flysoulfly
 
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