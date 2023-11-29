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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лис, 2023 11:34
вчора замовляв під 50к, в 14:30 отримав долари 4 купюри 96, інші - 2006
таке собі ... подумаю чи приходити ще.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 22:44
vitaliiangel написав: flysoulfly написав:
lara_08 написав:
Не маю справ з такими банками, які взагалі не знають коли в них буде валюта
а таких банков не менее процентов 20-30 от имеющихся в доступности.
это кто? пишут что укркапитал, и в поликоме честно сказали евро нет.
укркапитал который в Киеве сильно удивляется таким вопросам, говорит "сегодня купили - завтра сняли, какие 5000"
но натурально не проверял
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Додано: Нед 26 лис, 2023 10:19
daap написав:
вчора замовляв під 50к, в 14:30 отримав долари 4 купюри 96, інші - 2006
таке собі ... подумаю чи приходити ще.
Ваша справа,не онлайн по довіреності все супер, хоч 1996 є 2001,2003,2006 та в нормальному стані. Синіх в обох пачках жодної банкноти
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Додано: Вів 28 лис, 2023 20:04
Від совковості і проросійщини аж пре... На оф. сайті в мапі відділень адреса київського відділення: "улица ПросвЯщения, 8/1", замість Освіти або хоч Просвещения. Раніше тут був російський ВТБ...
Елементарні питання ставлять персонал в глухий кут, а провідна спеціалістка "вийшла", а коли вертається - теж не знає: "звертайтеся в головний офіс". Бажання відповідати і оперативно робити нема. Кажуть, черга на оформлення рахунків до 20.12 (може й брешуть, щоб позбавитись зайвих клієнтів), але приходьте щонайменше двічі: перший раз, щоб вони скопіювали документи, а другий – підписати договір. Моя пропозиція надіслати їм копії документів, завірені цифровим підписом, ел.поштою (за законом мають приймати як особисто надані і завірені) і приїхати коли будуть готові договори була гнівно відхилена з неприємним коментарем.
Про ситуацію написав до головного офісу, чекаю на відповідь.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 23:48
daap написав:
вчора замовляв під 50к, в 14:30 отримав долари 4 купюри 96, інші - 2006
таке собі ... подумаю чи приходити ще.
дивно...
бо
4 купюри 96, інші - 2006
- це ж якесь майже свято.
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flysoulfly
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Додано: Сер 29 лис, 2023 10:28
flysoulfly написав:
майже свято
не знав. дякую шо підказали. бо раніше мав справу майже завжди з синіми - якось проканувало. може дійсно це норм.
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daap
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Додано: Сер 29 лис, 2023 15:24
daap написав: flysoulfly написав:
майже свято
не знав. дякую шо підказали. бо раніше мав справу майже завжди з синіми - якось проканувало. може дійсно це норм.
нє, ну я не знаю, может на самом деле банк супер и сейчас тут всем остальным синими выдадут (случайно)...
А по самому оформлению - подводных камней нет?
персонал хоть по такому валютообмену научился шо куда?
можно им довериться без "вникания в детали"? не впарят шото лишее "в нагрузку"
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flysoulfly
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Додано: Сер 29 лис, 2023 17:21
flysoulfly написав: daap написав: flysoulfly написав:
майже свято
не знав. дякую шо підказали. бо раніше мав справу майже завжди з синіми - якось проканувало. може дійсно це норм.
нє, ну я не знаю, может на самом деле банк супер и сейчас тут всем остальным синими выдадут (случайно)...
А по самому оформлению - подводных камней нет?
персонал хоть по такому валютообмену научился шо куда?
можно им довериться без "вникания в детали"? не впарят шото лишее "в нагрузку"
В Харкові, все робиться, клієнта набирають і уточнюють . Кому треба кава та 🍬 можна звернутися в БТА на Нивках
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