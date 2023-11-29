это кто? пишут что укркапитал, и в поликоме честно сказали евро нет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:54
Додано: Суб 25 лис, 2023 11:34
Re: Грант
вчора замовляв під 50к, в 14:30 отримав долари 4 купюри 96, інші - 2006
таке собі ... подумаю чи приходити ще.
Додано: Суб 25 лис, 2023 22:44
укркапитал который в Киеве сильно удивляется таким вопросам, говорит "сегодня купили - завтра сняли, какие 5000"
но натурально не проверял
Додано: Нед 26 лис, 2023 10:19
Додано: Вів 28 лис, 2023 20:04
Від совковості і проросійщини аж пре... На оф. сайті в мапі відділень адреса київського відділення: "улица ПросвЯщения, 8/1", замість Освіти або хоч Просвещения. Раніше тут був російський ВТБ...
Елементарні питання ставлять персонал в глухий кут, а провідна спеціалістка "вийшла", а коли вертається - теж не знає: "звертайтеся в головний офіс". Бажання відповідати і оперативно робити нема. Кажуть, черга на оформлення рахунків до 20.12 (може й брешуть, щоб позбавитись зайвих клієнтів), але приходьте щонайменше двічі: перший раз, щоб вони скопіювали документи, а другий – підписати договір. Моя пропозиція надіслати їм копії документів, завірені цифровим підписом, ел.поштою (за законом мають приймати як особисто надані і завірені) і приїхати коли будуть готові договори була гнівно відхилена з неприємним коментарем.
Про ситуацію написав до головного офісу, чекаю на відповідь.
Додано: Вів 28 лис, 2023 23:48
Додано: Сер 29 лис, 2023 10:28
Re: Грант
Додано: Сер 29 лис, 2023 15:24
нє, ну я не знаю, может на самом деле банк супер и сейчас тут всем остальным синими выдадут (случайно)...
А по самому оформлению - подводных камней нет?
персонал хоть по такому валютообмену научился шо куда?
можно им довериться без "вникания в детали"? не впарят шото лишее "в нагрузку"
Додано: Сер 29 лис, 2023 17:21
В Харкові, все робиться, клієнта набирають і уточнюють . Кому треба кава та 🍬 можна звернутися в БТА на Нивках
Додано: Сер 29 лис, 2023 19:23
Re: Грант
А що сталося з маржою у банка? Це вони купу комісій добавили чи так і було?
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