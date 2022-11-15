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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 12:00

Європромбанк

Сегодня по договору день окончания и возврата депозита. Проценты за последний месяц с утра поступили на карту, а тело депозита - нет. По договору тоже должно попасть на тот же счет, что и проценты.
Это депозит Шанс, максимальные 11 пролонгаций уже прошло, так что должны сегодня отдать. Что-то уже не так, или Европром отдает тело депозита не утром? К которому часу ждать возврата? У кого недавно депозиты заканчивались, в котором часу вам тело дерозита вернули?
В моем отделении не снимают трубку. Зачем только банки телефоны себе ставят, чтоб потом не отвечать?

Європромбанк — сучасна універсальна фінансова установа, що поєднує професіоналізм інвестиційної та банківської діяльності, з ефективним управлінням капіталами підприємств і приватних осіб та їх якісне банківське обслуговування. Банк був заснований у 2008 році.

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Європейський промисловий банк
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 13:27

  candidat написав:Сегодня по договору день окончания и возврата депозита. Проценты за последний месяц с утра поступили на карту, а тело депозита - нет. По договору тоже должно попасть на тот же счет, что и проценты.
Это депозит Шанс, максимальные 11 пролонгаций уже прошло, так что должны сегодня отдать. Что-то уже не так, или Европром отдает тело депозита не утром? К которому часу ждать возврата? У кого недавно депозиты заканчивались, в котором часу вам тело дерозита вернули?
В моем отделении не снимают трубку. Зачем только банки телефоны себе ставят, чтоб потом не отвечать?

Мені сказали, що тіло на поточний по закінченню
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 20:45

Re: Європейський промисловий банк

  wolt450 написав:Мені сказали, що тіло на поточний по закінченню


Сьогодні випадково була поруч з відділенням, сказали, що у мене, як не дивно, тіло впаде на карту. У знайомого - % на карту, тіло на поточний. Видно, все рандомно, як при відкритті постарались. Може запитували і міняли при оформленні карти, не пам'ятаю.
Цікаво, як швидко можна буде витягнути фонд з карти.
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 22:49

  Melanor1 написав:
  wolt450 написав:Мені сказали, що тіло на поточний по закінченню


Сьогодні випадково була поруч з відділенням, сказали, що у мене, як не дивно, тіло впаде на карту. У знайомого - % на карту, тіло на поточний. Видно, все рандомно, як при відкритті постарались. Може запитували і міняли при оформленні карти, не пам'ятаю.
Цікаво, як швидко можна буде витягнути фонд з карти.

В конце года забирал «фонд» в грн. по окончанию, отдали быстро, без проблем и без уговоров…
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 23:21

  AlexSV написав:
  Melanor1 написав:
  wolt450 написав:Мені сказали, що тіло на поточний по закінченню


Сьогодні випадково була поруч з відділенням, сказали, що у мене, як не дивно, тіло впаде на карту. У знайомого - % на карту, тіло на поточний. Видно, все рандомно, як при відкритті постарались. Може запитували і міняли при оформленні карти, не пам'ятаю.
Цікаво, як швидко можна буде витягнути фонд з карти.

В конце года забирал «фонд» в грн. по окончанию, отдали быстро, без проблем и без уговоров…


с карты вывод тянучкой чужой бесплатно, если что,
но за фондом можно и покататься
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 15:47

Re: Європейський промисловий банк

Отдали фонд заготовленными заранее пачками. Сотки старые и светятся. В другом банке взяли, но ворчали.Отделение на Саксаганского,Киев.
Nona9
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 03:38

Скажите, как банк отдает доллары?
Рассматриваю как вариант для социального доллара
la9
 
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