Банк інвестицій та заощаджень
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 сер, 2025 00:01
emeta написав:
По ней вроде и вход и выход СЭПом бесплатно
Вход платный 0,5% от суммы безнала. Наличное пополнение в кассе бесплатно
Додано: Суб 02 сер, 2025 00:06
Додано: Суб 02 сер, 2025 04:43
Та чому, нормально наче, щоб хоч якось потенційних клієнтів зацікавити
Додано: Нед 03 сер, 2025 22:33
lara_08 написав:
Вход платный 0,5% от суммы безнала
а за онлайн обмін $ на грн. на цю картку - не беруть 0,5% ?
1
Додано: Пон 04 сер, 2025 09:05
flysoulfly написав: lara_08 написав:
Вход платный 0,5% от суммы безнала
а за онлайн обмін $ на грн. на цю картку - не беруть 0,5% ?
Місяць назад не брали
Додано: П'ят 08 сер, 2025 20:02
Ще раз: Чи зміг хтось відкрити єПідтримку в БІЗ дистанційно?
Я - ні, пробував через Дію, ІБ, сайт, дзвінок, висилав їм скрінш. - марно.
Потім щось в БІЗі підправили, відкрилась, але Дія її не бачить, з тих пір "працюють над проблемою".
Прошу поради.
1
1
Додано: Суб 09 сер, 2025 06:35
Visky написав:
Ще раз: Чи зміг хтось відкрити єПідтримку в БІЗ дистанційно?
Я - ні, пробував через Дію, ІБ, сайт, дзвінок, висилав їм скрінш. - марно.
Потім щось в БІЗі підправили, відкрилась, але Дія її не бачить, з тих пір "працюють над проблемою".
Прошу поради.
Таку саму проблему маю в тас , спочатку в банку закрили картку і передали рахунок на закриття помилково,потім за письмовою заявою відновили , дія не бачить
3
Додано: П'ят 24 жов, 2025 11:23
аппка BiS 24 всьо ?
1
Додано: П'ят 24 жов, 2025 11:33
flysoulfly працює.
добре що глянув - у вересні знову злизали 20ку за смс, які ще в квітні відключив по заяві у відділенні.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 11:43
KVV написав:flysoulfly
працює.
а мені "timeoutKey каже після паролю. Інтернет працює...
добре що глянув - у вересні знову злизали 20ку за смс, які ще в квітні відключив по заяві у відділенні.
наразі може через гарячку відключають?
1
