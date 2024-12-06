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КомІнвестБанк

КомІнвестБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

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КомІнвестБанк 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 21:22

  Solar_simfi написав:Investor_K, а ви з якою метою цікавитесь? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

З метою послухати
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 05:53

Re: КомІнвестБанк

Хмм а когда выплаты будут?
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 09:22

  vpchelko написав:Хмм а когда выплаты будут?

Небольшие банки, как правило, ликвидируют без долгих надгробных речей. :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 09:51

nord
как с Конкордом?
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 10:11

  vpchelko написав:nord
как с Конкордом?

Примерно так.
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 12:14

Re: КомІнвестБанк

А у мене ще була ідея поповнити той вклад. Добре що не встиг
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 16:01

Розпочато процедуру виведення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – АТ «КОМІНВЕСТБАНК») з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 06 грудня 2024 року до 05 січня 2025 року (включно).
Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з делегуванням усіх повноважень тимчасового адміністратора АТ «КОМІНВЕСТБАНК», визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон), зокрема, абзацом другим частини першої статті 36, статтями 37, 38 Закону, строком на один місяць з 06 грудня 2024 року до 05 січня 2025 року (включно) призначено начальника відділу запровадження тимчасової адміністрації управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Штогріну Ірину Вікторівну.
Про час та порядок виплат вкладникам АТ «КОМІНВЕСТБАНК» буде повідомлено додатково на офіційному вебсайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб — www.fg.gov.ua, на вебсайті АТ «КОМІНВЕСТБАНК» — https://www.atcominvestbank.com/ua/ та у відділеннях банку.
nord
 
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