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КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 03 лют, 2025 20:10
ziks написав:
https://www.asviobank.ua/ua/bank/news/aktivi-ta-zobov-yazannya-kominvestbanku-peredayutsya-asvio-banku
""Робота Фонду та приймаючого банку тут створює дуже позитивний прецедент
" – прокоментував директор Департаменту інтегрованого нагляду за банками Національного банку України Андрій Котюжинський."
Якщо ще виплатять кошти вкладникам за 2 місяці ВА, то це буде взагалі супер позитивний прецедент...
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Додано: Пон 03 лют, 2025 21:05
nord написав: ziks написав:
https://www.asviobank.ua/ua/bank/news/aktivi-ta-zobov-yazannya-kominvestbanku-peredayutsya-asvio-banku
""Робота Фонду та приймаючого банку тут створює дуже позитивний прецедент
" – прокоментував директор Департаменту інтегрованого нагляду за банками Національного банку України Андрій Котюжинський."
Якщо ще виплатять кошти вкладникам за 2 місяці ВА, то це буде взагалі супер позитивний прецедент...
У кого закінчилося в грудні? Виплатять по 100000 грн у день звернення
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Додано: Пон 03 лют, 2025 21:23
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Додано: Пон 03 лют, 2025 21:32
Annet_ написав:
На сайті ФГВФО написано:
"За умовами угоди АТ «АСВІО БАНК» набув усіх прав та обов’язків боржника за усіма вкладами фізичних осіб (у тому числі ФОП) АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (за виключенням сум уже отриманого гарантованого відшкодування від Фонду гарантування вкладів) та частину зобов’язань банку перед іншими кредиторами, які відносяться до сьомої черги. Угода з приймаючим банком передбачає збереження всіх умов договорів – вид вкладу, валюта, відсоткова ставка, строк повернення тощо
. Тобто фізичні та юридичні особи, чиї кошти і зобов’язання перед якими перейшли до АТ «АСВІО БАНК», стали клієнтами цього банку".
Тобто повинні виплатити за тими ж ставками та у ті ж терміни, що й були (а не за своїми непривабливими, як діють на зараз).
тобто зараз отримати свій депо не вийде , якщо ще термін не скінчився?
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:42
Raymond написав: Annet_ написав:
На сайті ФГВФО написано:
"За умовами угоди АТ «АСВІО БАНК» набув усіх прав та обов’язків боржника за усіма вкладами фізичних осіб (у тому числі ФОП) АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (за виключенням сум уже отриманого гарантованого відшкодування від Фонду гарантування вкладів) та частину зобов’язань банку перед іншими кредиторами, які відносяться до сьомої черги. Угода з приймаючим банком передбачає збереження всіх умов договорів – вид вкладу, валюта, відсоткова ставка, строк повернення тощо
. Тобто фізичні та юридичні особи, чиї кошти і зобов’язання перед якими перейшли до АТ «АСВІО БАНК», стали клієнтами цього банку".
Тобто повинні виплатити за тими ж ставками та у ті ж терміни, що й були (а не за своїми непривабливими, як діють на зараз).
тобто зараз отримати свій депо не вийде , якщо ще термін не скінчився?
Треба дивитись, що написано в договорі.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:51
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