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КомІнвестБанк -
тимчасова адміністрація

КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 18192021

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КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 20:47

  nord написав:Сьогодні навідався у відділення Асвіо. Прийняли, як свого клієнта. В мене було 2 депо. Один договір закінчився 29.01.25, а другий закінчується літом. По першому запропонували 2 варіанти:
1. Переоформити в Асвіо.
2. Забрати в касі з врахуванням добового ліміту (100000).
Вибрав другий варіант. Військові облігації зараз на часі.
Той договір, що не закінчився, будуть обслуговувани на умовах прописаних в договорі. Тобто, якщо в договорі передбачено можливість поповнення вкладу, то можна поповнити.
Що стосується нарахування відсотків за період ВА, то цього не буде. В законі прописано, що в період роботи ВА відсотки не нараховуються. Крапка.
Удачі всім!

Дякую за інформацію (й через + теж подякувала ;-))
Можна більш детально щодо депо, що не закінчився? Ясно, за період ВА відсотки не платять. А з 31.01 будуть платити? В дату, як було у Комінвесті? Чи за вкладом, який не закінчився, просто чекати на його закінчення, без відсотків за цей період? Дякую заздалегідь!
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 21:44

  Annet_ написав:
  nord написав:Сьогодні навідався у відділення Асвіо. Прийняли, як свого клієнта. В мене було 2 депо. Один договір закінчився 29.01.25, а другий закінчується літом. По першому запропонували 2 варіанти:
1. Переоформити в Асвіо.
2. Забрати в касі з врахуванням добового ліміту Фсвіо (100000).
Вибрав другий варіант. Військові облігації зараз на часі.
Той договір, що не закінчився, будуть обслуговувани на умовах прописаних в договорі. Тобто, якщо в договорі передбачено можливість поповнення вкладу, то можна поповнити.
Що стосується нарахування відсотків за період ВА, то цього не буде. В законі прописано, що в період роботи ВА відсотки не нараховуються. Крапка.
Удачі всім!

Дякую за інформацію (й через + теж подякувала ;-))
Можна більш детально щодо депо, що не закінчився? Ясно, за період ВА відсотки не платять. А з 31.01 будуть платити? В дату, як було у Комінвесті? Чи за вкладом, який не закінчився, просто чекати на його закінчення, без відсотків за цей період? Дякую заздалегідь!

З 31.01 Ви стали повноправним клієнтом Асвіо. Вам відкритий поточний рахунок на який будуть зараховувати відсотки на умовах прописаних в договорі з Комінвестом. Відсотки можна буде отримати в любому відділенні Асвіо. Можна оформити картку у відділенні і отримувати відсотки на картку.

.
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 21:48

nord Дуже вдячна!
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 22:15

  nord написав:Тобто, якщо в договорі передбачено можливість поповнення вкладу, то можна поповнити.
... Що стосується нарахування відсотків за період ВА, то цього не буде. В законі прописано, що в період роботи ВА відсотки не нараховуються. Крапка.
Удачі всім!


Вам про то, что проценты по действующим депозитам не будут выплачиваться за период действия временной администрации в банке сказали, сославшись на закон? Или это прописано в договоре с Фондом гарантирования?
ВадимП
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 23:26

  ВадимП написав:
  nord написав:Тобто, якщо в договорі передбачено можливість поповнення вкладу, то можна поповнити.
... Що стосується нарахування відсотків за період ВА, то цього не буде. В законі прописано, що в період роботи ВА відсотки не нараховуються. Крапка.
Удачі всім!


Вам про то, что проценты по действующим депозитам не будут выплачиваться за период действия временной администрации в банке сказали, сославшись на закон? Или это прописано в договоре с Фондом гарантирования?

Посилались на Закон України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб від 23.02.2012.
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 18:43

На цій гілці активності вже нема. Вірна ознака, що всім все виплачують без проблем. То і добре.
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 08:50

  nord написав:На цій гілці активності вже нема. Вірна ознака, що всім все виплачують без проблем. То і добре.

Схоже на те. Я в процесі. Все ж мільйон на дорозі не валяється. Порахував результат свого пятипічного дерозиту . -500 баксів.
Investor_K
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  #<1 ... 18192021
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