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КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 04 лют, 2025 20:47
nord написав:
Сьогодні навідався у відділення Асвіо. Прийняли, як свого клієнта. В мене було 2 депо. Один договір закінчився 29.01.25, а другий закінчується літом. По першому запропонували 2 варіанти:
1. Переоформити в Асвіо.
2. Забрати в касі з врахуванням добового ліміту (100000).
Вибрав другий варіант. Військові облігації зараз на часі.
Той договір, що не закінчився, будуть обслуговувани на умовах прописаних в договорі. Тобто, якщо в договорі передбачено можливість поповнення вкладу, то можна поповнити.
Що стосується нарахування відсотків за період ВА, то цього не буде. В законі прописано, що в період роботи ВА відсотки не нараховуються. Крапка.
Удачі всім!
Дякую за інформацію (й через + теж подякувала
)
Можна більш детально щодо депо, що не закінчився? Ясно, за період ВА відсотки не платять. А з 31.01 будуть платити? В дату, як було у Комінвесті? Чи за вкладом, який не закінчився, просто чекати на його закінчення, без відсотків за цей період? Дякую заздалегідь!
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Annet_
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Додано: Вів 04 лют, 2025 21:44
Annet_ написав: nord написав:
Сьогодні навідався у відділення Асвіо. Прийняли, як свого клієнта. В мене було 2 депо. Один договір закінчився 29.01.25, а другий закінчується літом. По першому запропонували 2 варіанти:
1. Переоформити в Асвіо.
2. Забрати в касі з врахуванням добового ліміту Фсвіо (100000).
Вибрав другий варіант. Військові облігації зараз на часі.
Той договір, що не закінчився, будуть обслуговувани на умовах прописаних в договорі. Тобто, якщо в договорі передбачено можливість поповнення вкладу, то можна поповнити.
Що стосується нарахування відсотків за період ВА, то цього не буде. В законі прописано, що в період роботи ВА відсотки не нараховуються. Крапка.
Удачі всім!
Дякую за інформацію (й через + теж подякувала
)
Можна більш детально щодо депо, що не закінчився? Ясно, за період ВА відсотки не платять. А з 31.01 будуть платити? В дату, як було у Комінвесті? Чи за вкладом, який не закінчився, просто чекати на його закінчення, без відсотків за цей період? Дякую заздалегідь!
З 31.01 Ви стали повноправним клієнтом Асвіо. Вам відкритий поточний рахунок на який будуть зараховувати відсотки на умовах прописаних в договорі з Комінвестом. Відсотки можна буде отримати в любому відділенні Асвіо. Можна оформити картку у відділенні і отримувати відсотки на картку.
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nord
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Додано: Вів 04 лют, 2025 21:48
nord Дуже вдячна!
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Annet_
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Додано: Вів 04 лют, 2025 22:15
nord написав:
Тобто, якщо в договорі передбачено можливість поповнення вкладу, то можна поповнити.
... Що стосується нарахування відсотків за період ВА, то цього не буде. В законі прописано, що в період роботи ВА відсотки не нараховуються. Крапка.
Удачі всім!
Вам про то, что проценты по действующим депозитам не будут выплачиваться за период действия временной администрации в банке сказали, сославшись на закон? Или это прописано в договоре с Фондом гарантирования?
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ВадимП
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Додано: Вів 04 лют, 2025 23:26
ВадимП написав: nord написав:
Тобто, якщо в договорі передбачено можливість поповнення вкладу, то можна поповнити.
... Що стосується нарахування відсотків за період ВА, то цього не буде. В законі прописано, що в період роботи ВА відсотки не нараховуються. Крапка.
Удачі всім!
Вам про то, что проценты по действующим депозитам не будут выплачиваться за период действия временной администрации в банке сказали, сославшись на закон? Или это прописано в договоре с Фондом гарантирования?
Посилались на Закон України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб від 23.02.2012.
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nord
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Додано: Пон 10 лют, 2025 18:43
На цій гілці активності вже нема. Вірна ознака, що всім все виплачують без проблем. То і добре.
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nord
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Додано: Вів 11 лют, 2025 08:50
nord написав:
На цій гілці активності вже нема. Вірна ознака, що всім все виплачують без проблем. То і добре.
Схоже на те. Я в процесі. Все ж мільйон на дорозі не валяється. Порахував результат свого пятипічного дерозиту . -500 баксів.
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Investor_K
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:36
Прощавай, Комінвестбанк!
Мій пятирічний депозит з січня 2020 запамятається. Ковід. Війна. 5 років життя як один день. І весь цей час Комінвестбанк виконував свої зобовязання. Справно виплачував проценти. Навіть після рішення про ліквідацію отримав все згідно чинного законодавства. Дуже цікавий досвід отримано. Нехай усім нам щастить!
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:57
короче так побрили на пару месяцев депозита - 20 марта окончание 5летки будет
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vpchelko
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