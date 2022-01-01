ОТП БАНК
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 тра, 2026 14:09
Поповнювати ісу з кл через портю - це тягнути в кабіні іси (як?) чи штовхати з кабіни порті? Неофіт. Дякую.
alibob
Повідомлень: 822
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 89 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 06 тра, 2026 14:38
alibob
Тільки в додатку ІСU (саме в додатку) поповнювати (тягнути) шляхом "поповнити онлайн", ліміт портмоне на це 29999 в міс з картки, максимум дві операції в межах цього ліміту.
Oberon
Повідомлень: 367
- З нами з: 15.09.20
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 45 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 тра, 2026 09:46
ukr0014959 написав:
Та вот хз, гарячка третій оператор стверджує, що то готівкова операція
так-так, тут головне всіх операторів задіяти, а краще ще й тікет створити.
KVV
Повідомлень: 1483
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 192 раз.
Профіль
Додано: Вів 26 тра, 2026 21:14
Пробував пройти реєстрацію в додатку і стати клієнтом віддалено (через Дію), але не вийшло
Додаток в кінці сказав звернутися в підтримку, а там відповіли наступне: "На жаль, банком прийнято рішення про відмову в підтриманні ділових відносин". Чому так, не пояснили.
Тут часто таке? Що їм могло не сподобатись?
Monk23
Повідомлень: 281
- З нами з: 11.07.19
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 34 раз.
Профіль
Додано: Вів 26 тра, 2026 22:29
Тобто, ніколи не були клієнтом банку і одразу відмова у ділових відносинах?
Щось новеньке..
lloydbanksua
Повідомлень: 1784
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 224 раз.
Профіль
Додано: Сер 27 тра, 2026 00:50
lloydbanksua
Так. От і я здивований, ніколи такого не було. Я звичайна людина, ніякий не ПЕП або інший "діяч". У багатьох банках є рахунки, користуюсь і все добре. А тут чомусь так...
Деякий час назад мене попросили з А-Банку та Південного. Але це було після тривалого користування і за перекази. Я просто документів їм не надав підтверджуючих. Така ситуація зараз у багатьох... Не знаю, може це якось пов'язано...
Monk23
Повідомлень: 281
- З нами з: 11.07.19
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 34 раз.
Профіль
Додано: Сер 27 тра, 2026 06:24
Monk23 написав:
Я звичайна людина, ніякий не ПЕП або інший "діяч".
Я теж так думав, поки як клієнт укргазбанку не вирішив оновити у них дані через відділення. Одна з систем банку віднесла мене до ПЕП. Інша -- ні.
Howl
Повідомлень: 6460
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 599 раз.
- Подякували: 1160 раз.
Профіль
2
1
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
