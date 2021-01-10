Додано: Сер 06 тра, 2026 14:09
Поповнювати ісу з кл через портю - це тягнути в кабіні іси (як?) чи штовхати з кабіни порті? Неофіт. Дякую.
Додано: Сер 06 тра, 2026 14:38
alibob
Тільки в додатку ІСU (саме в додатку) поповнювати (тягнути) шляхом "поповнити онлайн", ліміт портмоне на це 29999 в міс з картки, максимум дві операції в межах цього ліміту.
Додано: Нед 10 тра, 2026 09:46
Додано: Вів 26 тра, 2026 21:14
Пробував пройти реєстрацію в додатку і стати клієнтом віддалено (через Дію), але не вийшло
Додаток в кінці сказав звернутися в підтримку, а там відповіли наступне: "На жаль, банком прийнято рішення про відмову в підтриманні ділових відносин". Чому так, не пояснили.
Тут часто таке? Що їм могло не сподобатись?
Додано: Вів 26 тра, 2026 22:29
Тобто, ніколи не були клієнтом банку і одразу відмова у ділових відносинах?
Щось новеньке..
Додано: Сер 27 тра, 2026 00:50
lloydbanksua Так. От і я здивований, ніколи такого не було. Я звичайна людина, ніякий не ПЕП або інший "діяч". У багатьох банках є рахунки, користуюсь і все добре. А тут чомусь так...
Деякий час назад мене попросили з А-Банку та Південного. Але це було після тривалого користування і за перекази. Я просто документів їм не надав підтверджуючих. Така ситуація зараз у багатьох... Не знаю, може це якось пов'язано...
Додано: Сер 27 тра, 2026 06:24
Re: ОТП БАНК
Додано: Чет 28 тра, 2026 20:12
Howl дурдом. Замість того щоб привести до ладу свої процеси, вони в рекламу вкладаються...
