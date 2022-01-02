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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

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ПроКредит Банк 4.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 12:16

sens
Не розумію, що некоректного в такому простому питанні. Та і до чого тут якийсь банк Авангард, якщо тема про ПКБ.
MostWanted
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 13:09

  MostWanted написав:sens
Не розумію, що некоректного в такому простому питанні. Та і до чого тут якийсь банк Авангард, якщо тема про ПКБ.


допоможу дорослій людині правильно сформулювати питання .
Прошу надати інформацію щодо видачі готівкових коштів у відділенні № Х , в місті ХХХХХ , при заповненні бронювання на сайті банку , яким номіналом і якого року була у вас видача в місяці ХХХХ року ХХХХ
sens
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 05:41

  MostWanted написав:sens
Не розумію, що некоректного в такому простому питанні. Та і до чого тут якийсь банк Авангард, якщо тема про ПКБ.

Коли замовляє те, тр кажіть, що саме Вас цікавить.Я, наприклад, обожнюю 1996 рік
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:18

  Investor_K написав:
  MostWanted написав:sens
Не розумію, що некоректного в такому простому питанні. Та і до чого тут якийсь банк Авангард, якщо тема про ПКБ.

Коли замовляє те, тр кажіть, що саме Вас цікавить.Я, наприклад, обожнюю 1996 рік

Вже пройшли https://surveys.cbr.com.ua/Qst.aspx?r=1 ... S7FtfiLdU1 ?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:32

Re: ПроКредит Банк

  sens написав:Вже пройшли https://surveys.cbr.com.ua/Qst.aspx?r=1 ... S7FtfiLdU1 ?
Лінь.
Investor_K
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