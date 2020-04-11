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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 11:35

Понеслось

Інформуємо, що з лютого 2025 року для клієнтів без документального підтвердження джерела доходу встановлено ліміт на вихідні операції до 150 тис. грн/міс., а в деяких випадках — до 50 тис. грн/міс.

Обмеження не поширюється на перекази коштів між власними рахунками клієнта в межах одного банку.

Дізнатися більше про свій ліміт або підвищити його можна, звернувшись до контакт-центру банку.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 11:48

sens

Що це має бути?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 13:46

  Investor_K написав:sens

Що це має бути?

Просто пук, або пук-пук... щоби регулятор звернув увагу які ми чемні :P :P
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 14:13

  Amethyst написав:
  Investor_K написав:sens

Що це має бути?

Просто пук, або пук-пук... щоби регулятор звернув увагу які ми чемні :P :P

Підстав втрачати свідомість немає?
Investor_K
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 14:27

  Investor_K написав:
  Amethyst написав:
  Investor_K написав:sens

Що це має бути?

Просто пук, або пук-пук... щоби регулятор звернув увагу які ми чемні :P :P

Підстав втрачати свідомість немає?

Ну тим, хто став клієнтом від 4..5 років тому і тримає тут гроші на Флексі, взагалі не треба заморочуватится
А шоо, тут взагалі то можуть бути дропи? :shock:
Для чого ото Немчурі було лізти в Декларанти, для понтів шолі?! :lol:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6120
З нами з: 05.05.21
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Подякували: 1190 раз.
 
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  #<1 ... 41424344
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