Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 сер, 2025 01:12
lloydbanksua написав:
Коли є ОВДП, депозити абсолютно не цікаві.
Промах!
18%-23%=13,86%, що перевищує поточні ставки ОВДП з погашенням в цьому році, тобто за аналогічний 3-міс. період. Та ще й колега nord сотку докидає.
1
1
Додано: Сер 13 сер, 2025 06:45
Зато я могу в любой будний день (кроме выходных) досрочно продать облигации, если нужны деньги, а не замораживать их на 3 месяца.
Додано: Сер 13 сер, 2025 12:59
Зате я можу купити овдп за рахунок кредитного ліміту, а не заморожувати свої гроші на три місяца. Та і по відсоткам я недавно купував під 14,5% , хоча зараз відсотки трохи знизили.
