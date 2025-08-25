RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Радабанк

Радабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 2.9 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
2
2- Погане. Некомпетентне.
22%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 14:55

  sergise написав:Зашел вчера в отделение. Сказали, что карту и средства заблокировали из-за превышения лимита в 400.000 грн., который устанавливается на год. Для того чтобы точно разблокировать средства ко вторнику посоветовали поднять лимит (было достаточно предоставить ок7) и распечатать и подписать квитанции подтверждающие перечисление со своего счёта для отдельного заявления на разблокировку. Что и было сделано.


ну і як успіхи?
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 22.07.25
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 21:32

aanonimovic594 поки ніяких :(
sergise
 
Повідомлень: 57
З нами з: 09.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 00:46

  sergise написав:aanonimovic594 поки ніяких :(

:x
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 22.07.25
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 22 сер, 2025 08:11

  sergise написав:Сказали, что карту и средства заблокировали из-за превышения лимита в 400.000 грн.

400000 с 1.01. до 31.12 ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5964
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1892 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 сер, 2025 08:58

У Раді якийсь дуже "цікавий" фінмон. Два дні тому товариш відкривав картки + купляв долари на депозит. Після внесення нещасних 41350 грн на картку Multicard платіж на півгодини затримав фінмон. Це був його перший(!) внесок взагалі у цей банк.
Потім відпустили, звісно, але відчуття були... так собі.
Искатель
 
Повідомлень: 6423
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1072 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 сер, 2025 09:53

  Искатель написав:У Раді якийсь дуже "цікавий" фінмон. Два дні тому товариш відкривав картки + купляв долари на депозит. Після внесення нещасних 41350 грн на картку Multicard платіж на півгодини затримав фінмон. Це був його перший(!) внесок взагалі у цей банк.
Потім відпустили, звісно, але відчуття були... так собі.

Ему сообщили, что это финмон?
Банк временами просто тупит.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8713
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6470 раз.
Подякували: 21619 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 сер, 2025 14:49

  Искатель написав:У Раді якийсь дуже "цікавий" фінмон. Два дні тому товариш відкривав картки + купляв долари на депозит. Після внесення нещасних 41350 грн на картку Multicard платіж на півгодини затримав фінмон. Це був його перший(!) внесок взагалі у цей банк.
Потім відпустили, звісно, але відчуття були... так собі.

С таким "финмоном" свои как-то не охото тут держать (хотя и размещал тут на депо недельный, по неплохим %%), поэтому теперь только кредитка.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1726
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 23 сер, 2025 08:22

  flysoulfly написав:
  sergise написав:Сказали, что карту и средства заблокировали из-за превышения лимита в 400.000 грн.

400000 с 1.01. до 31.12 ?

Думаю что да. Хотя может быть и год с момента открытия счета.Надо будет уточнить.
sergise
 
Повідомлень: 57
З нами з: 09.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 08:13

  Сибарит написав:
  Искатель написав:У Раді якийсь дуже "цікавий" фінмон. Два дні тому товариш відкривав картки + купляв долари на депозит. Після внесення нещасних 41350 грн на картку Multicard платіж на півгодини затримав фінмон. Це був його перший(!) внесок взагалі у цей банк.
Потім відпустили, звісно, але відчуття були... так собі.

Ему сообщили, что это финмон?
Банк временами просто тупит.

Звісно, повідомили спеціалісти банку. А звідки б він це дізнався? Ще й здивувались, мовляв, "тільки прийшов - і одразу".
Про те, що Рада часто тупить, і я, і він в курсі.
Искатель
 
Повідомлень: 6423
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1072 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 10:37

  aanonimovic594 написав:
  sergise написав:Зашел вчера в отделение. Сказали, что карту и средства заблокировали из-за превышения лимита в 400.000 грн., который устанавливается на год. Для того чтобы точно разблокировать средства ко вторнику посоветовали поднять лимит (было достаточно предоставить ок7) и распечатать и подписать квитанции подтверждающие перечисление со своего счёта для отдельного заявления на разблокировку. Что и было сделано.


ну і як успіхи?
сьогодні зранку зателефонували, та повідомили, що рахунок розблоковано.
sergise
 
Повідомлень: 57
З нами з: 09.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 65666768
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3554)
25.08.2025 11:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.