Радабанк
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 сер, 2025 14:55
sergise написав:
Зашел вчера в отделение. Сказали, что карту и средства заблокировали из-за превышения лимита в 400.000 грн., который устанавливается на год. Для того чтобы точно разблокировать средства ко вторнику посоветовали поднять лимит (было достаточно предоставить ок7) и распечатать и подписать квитанции подтверждающие перечисление со своего счёта для отдельного заявления на разблокировку. Что и было сделано.
ну і як успіхи?
aanonimovic594
Повідомлень: 125
З нами з: 22.07.25
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 4 раз.
Профіль
Додано: Пон 18 сер, 2025 21:32
aanonimovic594
поки ніяких
sergise
Повідомлень: 57
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 4 раз.
Профіль
Додано: Чет 21 сер, 2025 00:46
aanonimovic594
Повідомлень: 125
З нами з: 22.07.25
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 4 раз.
Профіль
Додано: П'ят 22 сер, 2025 08:11
sergise написав:
Сказали, что карту и средства заблокировали из-за превышения лимита в 400.000 грн.
400000 с 1.01. до 31.12 ?
flysoulfly
Повідомлень: 5964
З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1892 раз.
- Подякували: 330 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 22 сер, 2025 08:58
У Раді якийсь дуже "цікавий" фінмон. Два дні тому товариш відкривав картки + купляв долари на депозит. Після внесення нещасних 41350 грн на картку Multicard платіж на півгодини затримав фінмон. Це був його перший(!) внесок взагалі у цей банк.
Потім відпустили, звісно, але відчуття були... так собі.
Искатель
Повідомлень: 6423
З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1072 раз.
- Подякували: 4873 раз.
Профіль
6
13
2
Додано: П'ят 22 сер, 2025 09:53
Искатель написав:
У Раді якийсь дуже "цікавий" фінмон. Два дні тому товариш відкривав картки + купляв долари на депозит. Після внесення нещасних 41350 грн на картку Multicard платіж на півгодини затримав фінмон. Це був його перший(!) внесок взагалі у цей банк.
Потім відпустили, звісно, але відчуття були... так собі.
Ему сообщили, что это финмон?
Банк временами просто тупит.
Сибарит
- Форумчанин року
Повідомлень: 8713
З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6470 раз.
- Подякували: 21619 раз.
Профіль
132
82
38
2
Додано: П'ят 22 сер, 2025 14:49
Искатель написав:
У Раді якийсь дуже "цікавий" фінмон. Два дні тому товариш відкривав картки + купляв долари на депозит. Після внесення нещасних 41350 грн на картку Multicard платіж на півгодини затримав фінмон. Це був його перший(!) внесок взагалі у цей банк.
Потім відпустили, звісно, але відчуття були... так собі.
С таким "финмоном" свои как-то не охото тут держать (хотя и размещал тут на депо недельный, по неплохим %%), поэтому теперь только кредитка.
lloydbanksua
Повідомлень: 1726
З нами з: 22.04.20
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 210 раз.
Профіль
Додано: Суб 23 сер, 2025 08:22
flysoulfly написав: sergise написав:
Сказали, что карту и средства заблокировали из-за превышения лимита в 400.000 грн.
400000 с 1.01. до 31.12 ?
Думаю что да. Хотя может быть и год с момента открытия счета.Надо будет уточнить.
sergise
Повідомлень: 57
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 4 раз.
Профіль
Додано: Пон 25 сер, 2025 08:13
Сибарит написав: Искатель написав:
У Раді якийсь дуже "цікавий" фінмон. Два дні тому товариш відкривав картки + купляв долари на депозит. Після внесення нещасних 41350 грн на картку Multicard платіж на півгодини затримав фінмон. Це був його перший(!) внесок взагалі у цей банк.
Потім відпустили, звісно, але відчуття були... так собі.
Ему сообщили, что это финмон?
Банк временами просто тупит.
Звісно, повідомили спеціалісти банку. А звідки б він це дізнався? Ще й здивувались, мовляв, "тільки прийшов - і одразу".
Про те, що Рада часто тупить, і я, і він в курсі.
Искатель
Повідомлень: 6423
З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1072 раз.
- Подякували: 4873 раз.
Профіль
6
13
2
Додано: Пон 25 сер, 2025 10:37
aanonimovic594 написав: sergise написав:
Зашел вчера в отделение. Сказали, что карту и средства заблокировали из-за превышения лимита в 400.000 грн., который устанавливается на год. Для того чтобы точно разблокировать средства ко вторнику посоветовали поднять лимит (было достаточно предоставить ок7) и распечатать и подписать квитанции подтверждающие перечисление со своего счёта для отдельного заявления на разблокировку. Что и было сделано.
ну і як успіхи?
сьогодні зранку зателефонували, та повідомили, що рахунок розблоковано.
sergise
Повідомлень: 57
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 4 раз.
Профіль
