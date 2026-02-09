RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 12:48

  NDV написав:

там же ж онлайнвалютообмін ще(?) коміс 0,25% = оверпрайс зазвичай
flysoulfly
 
Повідомлень: 6032
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1937 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 13:52

  flysoulfly написав:
  NDV написав:

там же ж онлайнвалютообмін ще(?) коміс 0,25% = оверпрайс зазвичай

А Ви через депозит там без комісії і курс завжди слдодкий
ihorsic
 
Повідомлень: 1484
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
 
