|
|
Радабанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лют, 2026 12:48
NDV написав:
там же ж онлайнвалютообмін ще(?) коміс 0,25% = оверпрайс зазвичай
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 6032
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1937 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 09 лют, 2026 13:52
flysoulfly написав: NDV написав:
там же ж онлайнвалютообмін ще(?) коміс 0,25% = оверпрайс зазвичай
А Ви через депозит там без комісії і курс завжди слдодкий
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1484
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему