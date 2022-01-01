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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 12:53

депозит

https://rwsbank.com.ua/depozitnye-progr ... it-respect
є гусарські на 3 рочки з реальним поповненням - на 3 або 6 місяців можуть побути в МТБ або Південному , тим паче літо буде гарячим на півдні
sens
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З нами з: 12.09.13
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