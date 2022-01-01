|
|
|
РВС Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 чер, 2023 12:53
https://rwsbank.com.ua/depozitnye-progr ... it-respect
є гусарські на 3 рочки з реальним поповненням - на 3 або 6 місяців можуть побути в МТБ або Південному , тим паче літо буде гарячим на півдні
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13430
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 754 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1054
|848274
|
|
|560
|458067
|
Вів 13 чер, 2023 10:08
Комар
|
|1186
|832902
|
|