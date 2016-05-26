РВС Банк - неплатоспроможний

РВС Банк - неплатоспроможний
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк - неплатоспроможний 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 03:52

  sinowi написав:СпаСИБО. Хоть что то прояснили

Да, за %% можно не вспоминать, увы...тут кидок 100%. Но процедура получения денег РВС через Асвио...это что-то)) короче, надо идти в отделение Асвио, проходить там идентификацию, если Вы не клиент этого банка, Вам открываются текущие счета (не Амо банк, в приложении их не увидите), затем Асвио делает запрос на РВС (Юте) и на следующий день (если повезет и РВС подтвердит), приходите и получаете в кассе. Какие-то 90-е и авизовки.....[/quote]
Попали, так попали... :cry:
nord
 
Повідомлень: 643
З нами з: 25.07.22
Подякував: 21 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 14:50

Re: РВС Банк - неплатоспроможний

А если срок депозита еще не вышел? Ждать с моря погоды и напевать песню ,, ветер с моря дул ,,
sinowi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1009
З нами з: 03.06.06
Подякував: 22 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 14:53

  nord написав:
  sinowi написав:СпаСИБО. Хоть что то прояснили

Да, за %% можно не вспоминать, увы...тут кидок 100%. Но процедура получения денег РВС через Асвио...это что-то)) короче, надо идти в отделение Асвио, проходить там идентификацию, если Вы не клиент этого банка, Вам открываются текущие счета (не Амо банк, в приложении их не увидите), затем Асвио делает запрос на РВС (Юте) и на следующий день (если повезет и РВС подтвердит), приходите и получаете в кассе. Какие-то 90-е и авизовки.....

Попали, так попали... :cry:[/quote]

Ситуация немного прояснилась. Зачисление %% и тела депозита на карты Amobank возможно, причем, как и грн, так и валюта. Посещение Асвио все-также необходимо для формирования заявок на выплату средств, дальше обещают сделать все в телефонном режиме, что б не ходить каждый раз в Асвио. %%, у кого была ежемесячная выплата, также обещают в первый рабочий день месяца.
AlexSV
 
Повідомлень: 1354
З нами з: 11.02.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 15:38

  AlexSV написав:
  sinowi написав:СпаСИБО. Хоть что то прояснили

Банк 17.03.2026 розпочинає нараховувати проценти та виплачувати депозити, що завершили свою дію. Застосунок ще у розробці, тому отримання коштів можливе такими способами:
Гривневі депозити:
1.    Проходження відеоверифікації з подальшим підписанням платіжної інструкції з використанням кваліфікованого електронного підпису

2.    Особисте звернення до банку за адресою: м. Київ, вул. Прорізна,6

3.    Звернення до банку агента АТ «АСВІО Банк»

Валютні депозити лише через АСВІО у валюті вкладу.



А звідки така інформація?
coulthard
 
Повідомлень: 393
З нами з: 02.08.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
 
