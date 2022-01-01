RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 156157158159

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
31%
8
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
6
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:16

Re: Юнекс Банк

  Solar_simfi написав:Проте, в будь-якому випадку, Юнекс - це +100к транзиту за потреби до місячного ліміту.
100к - це місячний ліміт на сеп?
la9
 
Повідомлень: 2764
З нами з: 02.07.09
Подякував: 547 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 17:52

Кто знает - доставка Новой почты окешбечивается их новой картой Смарт?
Кто-то, вообще, дает КБ на доставку?
la9
 
Повідомлень: 2764
З нами з: 02.07.09
Подякував: 547 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 12:04

  la9 написав:
  Solar_simfi написав:Проте, в будь-якому випадку, Юнекс - це +100к транзиту за потреби до місячного ліміту.
100к - це місячний ліміт на сеп?

100к на місяць - сумарний ліміт для переказів між фізичними особами з картки на картку або за IBAN. Це за т.зв. Меморандумом. Оскількі в Юнекса p2p-перекази платні, то логічно всю сотку витратити на СЕП, що я й роблю.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2414
З нами з: 10.08.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 16:58

  Solar_simfi написав:
  la9 написав:
  Solar_simfi написав:Проте, в будь-якому випадку, Юнекс - це +100к транзиту за потреби до місячного ліміту.
100к - це місячний ліміт на сеп?

100к на місяць - сумарний ліміт для переказів між фізичними особами з картки на картку або за IBAN. Це за т.зв. Меморандумом. Оскількі в Юнекса p2p-перекази платні, то логічно всю сотку витратити на СЕП, що я й роблю.

А можливо закинути на картку р2р і відразу відправити СЕПом?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3657
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 19:30

novichok, так, практично одразу можна
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2414
З нами з: 10.08.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 21:13

  Solar_simfi написав:novichok, так, практично одразу можна

Тоді, поки, замінить УкрСіб.
Погано, але не критично, що у вихідні спить.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3657
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 156157158159
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 274, 275, 276
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2757 1655033
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 вер, 2025 21:34
Amethyst
А-Банк 1 ... 228, 229, 230
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
2293 1152487
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 вер, 2025 16:09
Solar_simfi
Банк Глобус 1 ... 183, 184, 185
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1845 797620
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 вер, 2025 12:28
la9

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.