російські авіакомпанії у понеділок, 28 березня, повинні повернути лізингодавцям 400 літаків. Проте влада країни відмовляється це робити.
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\"Найбільша в історії авіації крадіжка\": рф відмовилась повертати лізингодавцям 400 літаків
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Додано: Вів 29 бер, 2022 08:24
"Найбільша в історії авіації крадіжка": рф відмовилась...
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\"Найбільша в історії авіації крадіжка\": рф відмовилась повертати лізингодавцям 400 літаків
Додано: Вів 29 бер, 2022 08:25
Какие повадки у путлера такие и у всех остальных орков, гопники.. Тогда заплатит нефтью и газом))
А если и это не поможет, тогда возьмём принудительно...
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