Його улублена тема - підслвувати інше житло, замість того, яке рекламує на фото.
Люди їдуть до міста і по факту зтикаються з халепою!
Уникайте та баньте!
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Додано: Суб 09 кві, 2022 10:14
0505464677 Вінниця каже, що він Ігор Мороз (050) 546-46-77
Його улублена тема - підслвувати інше житло, замість того, яке рекламує на фото.
Люди їдуть до міста і по факту зтикаються з халепою!
Уникайте та баньте!
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