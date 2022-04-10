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0505464677 Вінниця каже, що
він Ігор Мороз (050) 546-46-77

0505464677 Вінниця каже, що він Ігор Мороз (050) 546-46-77
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 10:14

0505464677 Вінниця каже, що він Ігор Мороз (050) 546-46-77

Його улублена тема - підслвувати інше житло, замість того, яке рекламує на фото.
Люди їдуть до міста і по факту зтикаються з халепою!
Уникайте та баньте!
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