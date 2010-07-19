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Як надіслати кошти закордон
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 30 бер, 2023 09:07
если нужен приличный обьем, то вроде бы, если отправлять на пластик $ голд уни будет без ком, потом на кдв с фикс 1.37$ ком вне зависимости от суммы, но я лично не проверял
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alexanderbukin93
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