RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Як надіслати кошти закордон

Як надіслати кошти закордон
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 09:07

Re: Як надіслати кошти закордон

если нужен приличный обьем, то вроде бы, если отправлять на пластик $ голд уни будет без ком, потом на кдв с фикс 1.37$ ком вне зависимости от суммы, но я лично не проверял
alexanderbukin93
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 20.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Majesty і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зникли кошти.
Anonymous » Пон 05 лип, 2010 17:43
9 7334
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лип, 2010 18:14
denis3337

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2460)
30.03.2023 11:03
Ринок ОВДП (3929)
30.03.2023 10:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.