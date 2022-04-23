Гривня-що зараз з нею робити?

Додано: Суб 23 кві, 2022 22:06

mann я давно мечтаю построить Автодом на 4 человека, в условиях войны это удобно, не надо шататься по чужим домам если с вашим что то случилось, Автодом можно держать где нибудь в Карпатах на стоянке, чтобы его не разрушили снаряды.



В мирное время на нем можно ездить на море и в путешествия. На Ютубе тысячи видео на эту тему.



Если денег очень много можно организовать детский дом семейного типа. Вероятно после войны будет много сирот, а возможности их усыновить у людей станут мизерными.



Не принимайте как советы - я не знаю вашего образа жизни и о какой сумме шла речь, просто мысли вслух.