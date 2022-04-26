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Додано: Пон 25 кві, 2022 09:44 Українські страховки за кордоном

В чому відмінність з полісами європейських страхових компаній?



Страхові компанії пропонують багато варіантів на будь-який бюджет, але кожен з них має свої нюанси.



Зорієнтуватися у різноманітті страхових програм, а також отримати покрокову інструкцію дій у разі настання страхового випадку за кордоном Вам допоможуть 26 квітня на безкоштовному вебінарі «Як працюють зелена карта та каско за кордоном?».



Про усі пастки, сильні та слабкі сторони на вебінарі Вам розкаже керівник служби турботи про клієнтів страхового бізнесу Finance.ua, Дар’я Горбач.



Вебінар стане практичною шпаргалкою для водіїв як на українських, так і європейських дорогах та дасть відповіді на наступні запитання:



Безкоштовне страхування для українців у Європі: розвіюємо міфи.

Що таке Зелена картка і навіщо вона потрібна?

Що потрібно, щоб оформити Зелену картку?

Електронний поліс Зеленої картки та інші нововведення від НБУ.

Як придбати страховку Зелена картка?

Як працює каско за кордоном?

Чому не можна зараз виїжджати без страховки?

Що робити при настанні страхової події по Зеленій карті

Що потрібно, щоб оформити каско в Україні та за кордоном?

Що робити при настанні страхової події щодо каско за кордоном?

Чому українське каско зручніше та дешевше за страховку за кордоном?

Від яких компаній краще купувати каско під час поїздки за кордон?

Навіщо потрібне каско при виїзді за кордон?

Крім того, на вебінарі буде презентовано повний аналіз усіх програм страхування авто з їх вартістю.



Реєстрація та подробиці На українських дорогах ми знаємо, що робити у випадку страхового випадку. А що робити, якщо ДТП сталося за кордоном? Куди дзвонити у першу чергу? І на яку допомогу можна розраховувати? Як діють українські програми каско та Зелена карта на терені країн ЄС?В чому відмінність з полісами європейських страхових компаній?Страхові компанії пропонують багато варіантів на будь-який бюджет, але кожен з них має свої нюанси.Зорієнтуватися у різноманітті страхових програм, а також отримати покрокову інструкцію дій у разі настання страхового випадку за кордоном Вам допоможуть 26 квітня на безкоштовному вебінарі «Як працюють зелена карта та каско за кордоном?».Про усі пастки, сильні та слабкі сторони на вебінарі Вам розкаже керівник служби турботи про клієнтів страхового бізнесу Finance.ua, Дар’я Горбач.Безкоштовне страхування для українців у Європі: розвіюємо міфи.Що таке Зелена картка і навіщо вона потрібна?Що потрібно, щоб оформити Зелену картку?Електронний поліс Зеленої картки та інші нововведення від НБУ.Як придбати страховку Зелена картка?Як працює каско за кордоном?Чому не можна зараз виїжджати без страховки?Що робити при настанні страхової події по Зеленій картіЩо потрібно, щоб оформити каско в Україні та за кордоном?Що робити при настанні страхової події щодо каско за кордоном?Чому українське каско зручніше та дешевше за страховку за кордоном?Від яких компаній краще купувати каско під час поїздки за кордон?Навіщо потрібне каско при виїзді за кордон?Крім того, на вебінарі буде презентовано повний аналіз усіх програм страхування авто з їх вартістю. Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 3299 З нами з: 14.09.13 Подякував: 847 раз. Подякували: 1875 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 кві, 2022 15:52 Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 3299 З нами з: 14.09.13 Подякував: 847 раз. Подякували: 1875 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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