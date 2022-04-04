Про це повідомила Олена Шуляк, голова партії «Слуга народу».
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Яким буде максимальне відшкодування за зруйноване або пошкоджене житло
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Додано: Нед 01 тра, 2022 06:57
Яким буде максимальне відшкодування за зруйноване або...
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Яким буде максимальне відшкодування за зруйноване або пошкоджене житло
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