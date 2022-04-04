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Яким буде максимальне
відшкодування за зруйноване або...

Яким буде максимальне відшкодування за зруйноване або...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 06:57

Яким буде максимальне відшкодування за зруйноване або...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Олена Шуляк, голова партії «Слуга народу».

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Яким буде максимальне відшкодування за зруйноване або пошкоджене житло
R2
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