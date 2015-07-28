RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Нумізматика та Боністика
/
5 гривен 2019 странные.

5 гривен 2019 странные.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 20:12

5 гривен 2019 странные.

Приветствую! Вот такое чудо попалось. Странная чеканка. Реверс нормальный а аверс как будто более пропечатан чем на стандартной. Плюс диаметром чуть меньше чем стандартная. Год выпуска 2019. Плюс патина. Не магнитится. Что кто скажет? Что за зверь? Не могу почему то загрузить изображение. Скину на мыло фото. Сюда почему то отказывает.
tyro556644
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 14:11

tyro556644 Диаметр новой монеты — 22,1 мм, толщина — 2 мм, масса — 5,2 грамма.
У Вас так же?
evgenii_martynenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 08.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор, aleks-kiev

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
монета 20 лет Независимости 100 гривен, золото 900 пробы
artantikvar7 » Пон 17 сер, 2015 17:11
0 3183
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 сер, 2015 17:11
artantikvar7
100 гривен №0100000
Olenki2 » Вів 28 лип, 2015 15:33
0 3419
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лип, 2015 15:33
Olenki2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3055)
08.06.2022 15:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.