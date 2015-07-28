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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Додано: Сер 04 тра, 2022 20:12
5 гривен 2019 странные.
Приветствую! Вот такое чудо попалось. Странная чеканка. Реверс нормальный а аверс как будто более пропечатан чем на стандартной. Плюс диаметром чуть меньше чем стандартная. Год выпуска 2019. Плюс патина. Не магнитится. Что кто скажет? Что за зверь? Не могу почему то загрузить изображение. Скину на мыло фото. Сюда почему то отказывает.
Додано: Сер 08 чер, 2022 14:11
tyro556644 Диаметр новой монеты — 22,1 мм, толщина — 2 мм, масса — 5,2 грамма.
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