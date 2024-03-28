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Пане BIGor - дякую за посилання подивлюся - я відоски від пана Андрія завжди дивився - а це вже місяць не бачив. Зараз подивлюся. Цікава людина: живуть в самому дорогому місті Канади - Ванкувер. Змінив здається вже 3 роботи та три квартири. Наводив весь час свої витрати та прибутки. Дякую, що нагадали подивлюся, що він говорить.
Ну а кого Ви маєте на увазі в "кредитному рабстві": он в тому відео на 3-ій хвиліин говорить Андрій, що то НЕПРАВДА що у Ванкувер треба приїхати з 50 000 доларів. Можна приїхати і із 100 доларами. Він приїхав з Польщі з мінімальним мінімумом. Ну а бомба вже на 04:40: НОВЕНЬКИЙ АЙФОН 15. В МЕНЕ І ТО 13 Pro...
Ось вам і "кредитне рабство" - не знаю, де Ви взяли той цікавий термін...
Цікаве говорить на 05:40: Ванкувер - місто для багатих. Ну і це зрозуміло: ну не всім же жити в Монако, Києві, або в Ніцці - де живуть виключно українці та їх родини. Ну ще Куршавель. Комусь - як другий ґатунок - Ванкувер... Цікаві роздуми про зарплатню на 06:40. Саме цікаве на 07:00 - квартира у Ванкувері 700 000 доларів канадських. Ну то для Києва - звичайна ціна нічого особливого. На днях "Українська правда" писала що безробітні та пенсіонери в Києві купують і по 2-4-6 квартир в найпрестижніших ЖК Києва... А там да: 700 000 - то нормальна ціна. Ванкувер місто дороге... Дивуватися може тільки той, хто не був близенько - через кордон там ледве не 200 км - в Seattle або в Portland, або San Francisco - за таку ціну ви зможете купити щось житлове виключно десь в селі - скажімо в Roseville (Калiфорнія). https://maps.app.goo.gl/brvsL7R4efTQQ5zFA Там щось дешевше - припустимо за 550 000 USD or 715 000 CAD - візьмете. Маленьке. Сільське.
Шикарно та досить зрозуміло на 08:50: це стандартні роздуми "робітничого класу" або "пролетаріату" про те, що краще: Бути багатим, але здоровим, чи бідним але хворим... І далі: А чому це багаті є багатими? А бідні - бідними...
Моя мама-полтавчанка так говорила: "Багатий - бо жадібний. А бідний - бо дурний..."