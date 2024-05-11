Скоріш всього ця фірма рахувала по витратам в ТРЦ (дослідження компанії NAI Global, яка є одним з найбільших брокерів та консультантів з нерухомості у світі) в великих містах. Треба дивитись першоджерело, без цього ці дані нічого не варті.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 тра, 2024 23:03
Скоріш всього ця фірма рахувала по витратам в ТРЦ (дослідження компанії NAI Global, яка є одним з найбільших брокерів та консультантів з нерухомості у світі) в великих містах. Треба дивитись першоджерело, без цього ці дані нічого не варті.
Додано: П'ят 10 тра, 2024 23:56
Приклад ПРЕКРАСНОЇ арифметики.
В червні 2023 їхав на таксі з аеропорту Калгарі (Канада) в готель - індус за кермом - заплатив 50 канадських доларів.
Точно вже не пам"ятаю, здається не більше 25 хвилин. Десь 13 км.
Для порівняння: після цього автівку взяв на прокат за 26$ на день.
Ford Edge.
Схему, наведену вище, НЕ я придумав:, наші в Канаді підказали.
Додано: Суб 11 тра, 2024 06:42
NAI Global якось врахувала і тіньову частку, а також декілька разів підкреслюються зарплати військових:
2 частина
А ще зовнішня допомога також сприяє насиченню грошиками:
І тут знову ж таки якщо грошей назагал більше, то вони перерозподіляються і всім щось перепадає. А 17 тис. середніх це тільки офіційна для цивільних. Іпотеки насправді мало у порівнянні з ЄС і напевно в частці кредити, а оренда, яка також суттєво менша як в ЄС, припущу що в комуналці. Взагалі цікаво, що українці по збереженням навіть абсолютно випереджають європейців по даним дослідників.
Додано: Суб 11 тра, 2024 07:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 11 тра, 2024 07:39
Дивне дослідження і аналітика, порівнюють середні заплати по Польщі, Румунії і чогось саме Київської області. З яких це пір Київська область стала окремою країною?
Додано: Суб 11 тра, 2024 09:41
Re: Еміграція, заробітчанство
А що то за українець, що не має "$ на чорний день?". Хіба вже цей день настав і гроші потрачені.
В мене був сусід-алкаш із 40+ річним стажем, безробітний, з боргами по комуналці, поназичував у всіх сусідів, в мікрофінансових організаціях, але після смерті його племінниця (бо дітей не мав), коли розгрібала хлам в квартирі, знайшла 230$ (м'ятими 10-20) і записку "заповіту".
Так мене скоріш дивують низькі витрати Європейців на кредити. В моїй картині світу в них більше 50% заробітку йде на іпотеку або аренду, а в дослідженні всього 40% на всі кредити + комуналку.
Додано: Суб 11 тра, 2024 18:26
Додано: Суб 11 тра, 2024 18:30
Додано: Суб 11 тра, 2024 18:40
Еще немного желчи на американскую банковскую систему.
Открыл я чекинг аккаунт, положил туда деньги (с трудом, выше описывал).
Захотел поиметь 4.25% годовых (на полгода; на год - 5.10%) в том же банке.
Пытаюсь открыть соответствующий Certificate of Deposit:
"Нам нужно убедиться, что вы - это вы, присылайте фото паспорта" (уже посылал, когда открывал чекинг).
Отправил.
"Нам нужно еще с вами поговорить, звоните по ХХХХХХХХ".
- А не пошли бы вы....
Додано: Суб 11 тра, 2024 20:50
Что Вас так удивляет? В каждом банке есть свои условия.
Например, Bank of America устанавил лимиты на перечисление собственных средств на счет другого лица в сумме 10 000$ в сутки и не выше 25 000$ в неделю. В том же банке.
Тут rjkz рассказывал про банковский сервис ZELLE: там возможен перевод по номеру телефона или даже просто электронной почты. Но ведь и лимит всего 3 500$. И не чаще 1 раза в неделю.
Хочешь больше: переводи как SWIFT-перевод - но уже не бесплатно, а с комиссией в 45$. Зато без ограничения суммы перевода не только внутри США, но и за пределы США.
Тут два варианта действий:
- Вариант «А»: никогда не иметь дел ни с какими банками. Пусть как хотят, так и существуют.
- Вариант «В»: принимать и выполнять Условия работы конкретного банка.
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