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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2108210921102111>
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 23:03

  Дюрі-бачі написав:Ой+ А де витрати на аренду/іпотеку? І звідки в Українця по 650$ (25 тис. грн.) на витрати?

Скоріш всього ця фірма рахувала по витратам в ТРЦ (дослідження компанії NAI Global, яка є одним з найбільших брокерів та консультантів з нерухомості у світі) в великих містах. Треба дивитись першоджерело, без цього ці дані нічого не варті.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 23:56

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  akurt написав:Приятели советуют тому мужу из той семьи пойти на ЛЮБУЮ работу хоть на 2 месяца - заработать хоть какой-то кредитный рейтинг и тогда взять авто в кредит - работать таксистом.

а смысл?
отрабатывать кредит?)


Скажем, такая непрезентабельная машинка как тойота кэмри, стоит в кредит под 5,75% годовых и первом взносе 2000 долларов, 445 долларов в месяц.
Теперь, по памяти, некоторые поездки на Юбере.
Из Манхеттена в южный Бруклин - около 140 долларов. Поездка была около часа из-за пробок.
Из южного Бруклина в пригород, в НДж, поездка в выходной день, примерно час и 20 минут. 230 долларов. Обратно, в выходной день, поздно вечером - 170 долларов. Около часа, даже чуть меньше, пустая дорога.
Короткие поездки, - к врачу 25 долларов, 15 минут.
Жена ребенка возила в медофис, туда 1 остановка на трейне, но у ребенка температура была 40. Поездка 4-5 минут. 12 долларов. И 14 долларов обратно.
Кредит выплачивается без напряга.

Приклад ПРЕКРАСНОЇ арифметики.
В червні 2023 їхав на таксі з аеропорту Калгарі (Канада) в готель - індус за кермом - заплатив 50 канадських доларів.
Точно вже не пам"ятаю, здається не більше 25 хвилин. Десь 13 км.
Для порівняння: після цього автівку взяв на прокат за 26$ на день.
Ford Edge.
Схему, наведену вище, НЕ я придумав:, наші в Канаді підказали.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 06:42

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:Ой+ А де витрати на аренду/іпотеку? І звідки в Українця по 650$ (25 тис. грн.) на витрати?

Скоріш всього ця фірма рахувала по витратам в ТРЦ (дослідження компанії NAI Global, яка є одним з найбільших брокерів та консультантів з нерухомості у світі) в великих містах. Треба дивитись першоджерело, без цього ці дані нічого не варті.

NAI Global якось врахувала і тіньову частку, а також декілька разів підкреслюються зарплати військових:
Зображення
Родини українських воїнів, які служать на фронті, почали більше витрачати через підвищення воїнам заробітної плати (до $2500-4000). Це також стимулює розвиток економіки. https://propertytimes.com.ua/retail_pro ... lidzhennya

2 частина https://propertytimes.com.ua/retail_pro ... chastina_2
А ще зовнішня допомога також сприяє насиченню грошиками:
Зображення
І тут знову ж таки якщо грошей назагал більше, то вони перерозподіляються і всім щось перепадає. А 17 тис. середніх це тільки офіційна для цивільних. Іпотеки насправді мало у порівнянні з ЄС і напевно в частці кредити, а оренда, яка також суттєво менша як в ЄС, припущу що в комуналці. Взагалі цікаво, що українці по збереженням навіть абсолютно випереджають європейців по даним дослідників.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 07:38

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:fler так офіційно середня 17k, тобто 460$

Доходи ФОП 3 група як зп пораховані?
ЗП та виплати воєнним включені?
)))))
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 07:39

  Ой+ написав:
  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:Ой+ А де витрати на аренду/іпотеку? І звідки в Українця по 650$ (25 тис. грн.) на витрати?

Скоріш всього ця фірма рахувала по витратам в ТРЦ (дослідження компанії NAI Global, яка є одним з найбільших брокерів та консультантів з нерухомості у світі) в великих містах. Треба дивитись першоджерело, без цього ці дані нічого не варті.

NAI Global якось врахувала і тіньову частку, а також декілька разів підкреслюються зарплати військових:
Зображення
Родини українських воїнів, які служать на фронті, почали більше витрачати через підвищення воїнам заробітної плати (до $2500-4000). Це також стимулює розвиток економіки. https://propertytimes.com.ua/retail_pro ... lidzhennya[/quote

Дивне дослідження і аналітика, порівнюють середні заплати по Польщі, Румунії і чогось саме Київської області. З яких це пір Київська область стала окремою країною?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 09:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  Ой+ написав:Взагалі цікаво, що українці по збереженням навіть абсолютно випереджають європейців по даним дослідників.

А що то за українець, що не має "$ на чорний день?". Хіба вже цей день настав і гроші потрачені.
В мене був сусід-алкаш із 40+ річним стажем, безробітний, з боргами по комуналці, поназичував у всіх сусідів, в мікрофінансових організаціях, але після смерті його племінниця (бо дітей не мав), коли розгрібала хлам в квартирі, знайшла 230$ (м'ятими 10-20) і записку "заповіту".
  Ой+ написав:отеки насправді мало у порівнянні з ЄС і напевно в частці кредити,

Так мене скоріш дивують низькі витрати Європейців на кредити. В моїй картині світу в них більше 50% заробітку йде на іпотеку або аренду, а в дослідженні всього 40% на всі кредити + комуналку.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 18:26

  Дюрі-бачі написав: Так мене скоріш дивують низькі витрати Європейців на кредити. В моїй картині світу в них більше 50% заробітку йде на іпотеку або аренду, а в дослідженні всього 40% на всі кредити + комуналку.

Це в тих, хто починає "з нуля" і не має спадщини.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 18:30

  Дюрі-бачі написав:Ой+ А де витрати на аренду/іпотеку? І звідки в Українця по 650$ (25 тис. грн.) на витрати?

Ви не українець? :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 18:40

Еще немного желчи на американскую банковскую систему.

Открыл я чекинг аккаунт, положил туда деньги (с трудом, выше описывал).
Захотел поиметь 4.25% годовых (на полгода; на год - 5.10%) в том же банке.

Пытаюсь открыть соответствующий Certificate of Deposit:
"Нам нужно убедиться, что вы - это вы, присылайте фото паспорта" (уже посылал, когда открывал чекинг).
Отправил.
"Нам нужно еще с вами поговорить, звоните по ХХХХХХХХ".
- А не пошли бы вы....
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 20:50

Что Вас так удивляет? В каждом банке есть свои условия.
Например, Bank of America устанавил лимиты на перечисление собственных средств на счет другого лица в сумме 10 000$ в сутки и не выше 25 000$ в неделю. В том же банке.
Тут rjkz рассказывал про банковский сервис ZELLE: там возможен перевод по номеру телефона или даже просто электронной почты. Но ведь и лимит всего 3 500$. И не чаще 1 раза в неделю.

Хочешь больше: переводи как SWIFT-перевод - но уже не бесплатно, а с комиссией в 45$. Зато без ограничения суммы перевода не только внутри США, но и за пределы США.
Тут два варианта действий:
- Вариант «А»: никогда не иметь дел ни с какими банками. Пусть как хотят, так и существуют.
- Вариант «В»: принимать и выполнять Условия работы конкретного банка.
akurt
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