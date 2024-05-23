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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 тра, 2024 03:02
The_Rebel написав: Faceless написав:
Найближчим часом умовний жопаті (або інші LLM моделі AI) замінять левову частку роботи цих спеціалістів. І чим буде займатися не топ 20% найкращих з них потім / не ясно
А чого це оминули технарів/розробників? Якраз вони одні з перших на вихід. Особливо, якщо згадати, що 90% і більше задач - це звичайний копіпаст, бо такого роду або подібні задачі уже робили тисячами. Мало хто придумує щось нове. І ШІ набагато легше буде з наявних шаблонів у пам'яті конструювати готовий продукт. Один ШІ готовить дизайн по побажаннях замовника, другий перекладає це в код, включаючи фронт і бек. Третій знаходить і править баги. Як не дивно, останніми з могікан будуть ручні тестери, бо продукт все ж роблять для людей і кінцева перевірка на адекватність не буде зайвою.
А філолог завжди буде потрібен там, де є людські взаємовідносини, бо не всі люди захочуть спілкування з машинами, вони будуть доплачувати саме за живу мову
Причем филологи нужны будут самой высокой квалификации.
Мне моя препод по Инглишу как-то рассказала ситуацию из ее жизни.
Были большие переговоры между двумя делегациями и в результате очень маленькой смысловой ошибки переводчика, после недельных переговоров одно сторона просто поднялась и ушла.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 04:33
The_Rebel написав: dimo_0n написав: Frant написав:
Український ринок праці - абсолютно перекособочений.
Тут ніхто не потрібен.
Хіба що обслуга для олігархів і депутатів.
Ну как сказать... Найти нормальною бригаду для кровли даже за кеш - тот еще квест даже до 18мая и до 2022... В стройке/ремонте деньги есть.
Тут по случаю узнал, что в Канале в почете не эти ваши ИТ, а нормальный слесарь, который может тебе сделать/починить канашку и водопровод...
Нормального слюсаря ще не скоро замінить машина, бо механічні роботи дуже відстають у розвитку у порівнянні з ШІ в ІТ.
В ІТ якби сказали зараз вибирати в помічники джуніора чи Чатжпті (наприклад, якби він був доступний лише за 1000 Дол.), то багато вже б вибрали останнього
.
Що там говорити - у нас в компанії було 4-ро товаришів (юрист, електрик, страховик і філолог). Всі мають відповідну освіту та стаж по професії 5-10 років, всі були хорошими спецами у своїй сфері, але така кон'юнктура ринку, що всі були змушені перейти в айті. І що - без освіти, без стажу за 2-4 роки стали сіньорами, а дехто й ТімЛідами. Один (філолог ) вже в США працює в айті відділі страхової компанії, і походу знання мови людської зіграло більшу роль ніж мови технічної.
До чого це я - ніхто не знає майбутнього, хто буде на коні через 10-20 років. З моїх знайомих по здобутій спеціальності працює максимум 10%. Включаючи тих, що закінчили англійські виші. То чи варто рвати дупу батькам, щоб влаштувати дитину в найдорожчий зарубіжний вуз? Якщо дитина захоче, то вона і звичайному середньому вузі вивчиться. Тим більше не буде потім тягаря, якщо випаде хороша можливість у іншій спеціальності, а йому буде жаль потрачених грошей та зусиль на "дорогій" спеціальності
Тут вопрос именно в том, что для чего нужен тот вуз - для корочки или для знаний, чтобы потом работать по профилю.
И для какого рынка труда.
Если для украинского, то и украинский вуз подойдет, если для американского, то украинский врядли. Лучше американский вуз.
Теперь просто уперлись в вопрос - какой рынок труда лучше? Украинский или американский?
Ну и тут ответ не в пользу украинского. Изначально люди работали, чтобы иметь какой-то результат. Скажем, завалил мамонта - получил много мяса.
СЛовил рыбу - у тебя есть ужин. Или пошел в соседнюю пещеру и на несколько рыбин выменял кусок мяса мамонта.
Потом придумали деньги. И теперь люди работают только за деньги.
И для того, чтобы заработать довольно скромную сумму денег за год в США, в Украине надо работать кому-то полжизни.
А использовать одно из свойств денег "накопление", в Украине могут не только лишь все.
Можно, конечно, как Болт, игнорировать и деньги и работу. Но тут надо к другому профильному специалисту идти, это не ко мне.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 08:03
rjkz написав:
Причем филологи нужны будут самой высокой квалификации.
Мне моя препод по Инглишу как-то рассказала ситуацию из ее жизни.
Были большие переговоры между двумя делегациями и в результате очень маленькой смысловой ошибки переводчика, после недельных переговоров одно сторона просто поднялась и ушла.
Колега в мене власник ІТ компанії. Розповідав як через непорозуміння з клієнтом при складанні технічного завдання трохи помились в бізнес логіці і в результаті з кожної транзакції страховій компанії йшов платіж в 100 разів більший ніж треба. Кажуть помітили десь через тиждень і в результаті фірма (читай колега з власної кишені) компенсувала клієнту 20k$.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 09:52
Не надрочуйте на філолухів. Ще мій викладач англійської, з багаторічним досвідом в Британії казала: 2Краще спеціаліст в галузі з посереднім знанням іноземної мови, ніж найкращий філолух з нулем знань в галузі".
Перекладав мені такий філолух статтю чи рекомендації з мобільного зв'язку. Такого брєда я ніколи ще не читав. Мусив його прогнати і перекладав сам, навіть без словника краще вийшло нашвидкоруч.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 09:57
Які знання, в яких галузях?! А звичайним репетиторством доробляти нє?!
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Додано: Чет 23 тра, 2024 10:03
Bolt написав:
Які знання, в яких галузях?! А звичайним репетиторством доробляти нє?!
Спитай філологів, як вони перекладають медичні тексти, юридичні, або військові... Без відповідних знань в цих галузях той переклад має невелику цінність.
Нагадало, як дура-коректоригиня в тексті про напівпровідники всі терміні "дірка" замінила на "отвір".
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Додано: Чет 23 тра, 2024 10:10
Кочевник написав: Bolt написав:
Які знання, в яких галузях?! А звичайним репетиторством доробляти нє?!
Спитай філологів, як вони перекладають медичні тексти, юридичні, або військові... Без відповідних знань в цих галузях той переклад має невелику цінність.
Нагадало, як дура-коректоригиня в тексті про напівпровідники всі терміні "дірка" замінила на "отвір".
Одною з причин, чому відправив доньку на цей напрямок, було, що в молодших класах на Репетиторству вчителька на моїх дітях заробила пару штук ує. Я собі логічно подумав, що завжди можна влаштуватися училкою на ЗП, щось біля мінімалки і норм заробляти на репетиторстві. Там навіть галімого В1 вистачить з головою.
Востаннє редагувалось Bolt
в Чет 23 тра, 2024 10:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 10:15
Всяке буває в житті, от сестра кума закінчила французьку філологію, а працює тепер вихователькою в садочку при посольстві в Бельгії...
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Додано: Чет 23 тра, 2024 10:17
Дюрі-бачі написав:
Всяке буває в житті, от сестра кума закінчила французьку філологію, а працює тепер вихователькою в садочку при посольстві в Бельгії...
Колись читав, що якщо білий в Китай, і пару слів можеш англійською до купи стулити, то вже тебе рахують за англійця чи американця і можеш влаштуватися вчителем англійської в школу чи садочок. 😎
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Bolt
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Додано: Чет 23 тра, 2024 10:21
Кочевник написав:
Не надрочуйте на філолухів. Ще мій викладач англійської, з багаторічним досвідом в Британії казала: 2Краще спеціаліст в галузі з посереднім знанням іноземної мови, ніж найкращий філолух з нулем знань в галузі".
Перекладав мені такий філолух статтю чи рекомендації з мобільного зв'язку. Такого брєда я ніколи ще не читав. Мусив його прогнати і перекладав сам, навіть без словника краще вийшло нашвидкоруч.
Філолог - все ж я вкладаю в це поняття глибший сенс. Насамперед, це вміння спілкуватися з людьми, чітко доносити свою думку, будувати основні лінії розмови/конференції, виділяти головне і тп. На противагу технарям, для яких це важко, їм краще колупатися в техніці або втикати в монітор, багато хто з них боїться людей і спілкування. Зазвичай філологів ставлять на організаторські посади (до прикладу, а айті це може бути скрам-мастер, продукт-менеджер і тп)
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The_Rebel
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