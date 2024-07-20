Дюрі-бачі написав:Ще трохи про менталітет німців: пішов кум в офіс фірми, познайомився з колегами, пішли десь в бар дивитися футбол і пити пиво. Він там попросив щоб порадили як правильно ухилятись від податків. В результаті хтось поскаржився шефу і той викликав його "на коврик" і пояснив, що вони солідна фірма, всі податки платять, а якщо б хтось ухилявся від сплати податків - то його б здали, а потім ще пів дня з юристом і податковим інспектором пояснювали, що ФОП в Україні то нормально... А колеги на нього реагують тепер як на якогось вбивцю...
У меня подчиненный по Ю4Ю приехал.
работает со мной на партайм и еще подрабатывает то тут то там.
Где-то на чек, где-то на кэш.
После нескольких приватных разговоров об уплате налогов, я оставил попытки переубедить человека, что прятать доходы от налоговой может стоить ему гораздо большего, чем уплатить налоги с его, в общем-то небольших, сумм.