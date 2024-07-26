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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:18
BIGor написав:
Новопечерська школа для блатних? Ну і скільки вчених/науковців згенерували українські топ3% київські школи і вузи останні 30 років? Щось Маск, Цукерберг чи Безос не закінчували топ школу на печерську, от дивно!
Ні. Моя молодша сестра закінчувала цю школу. Вступила на бюджет на "Програмну інженерію" Тараса Шевченка, після завершення магістратури влаштувалася в Facеbook, де років 5 пропрацювала в Каліфорнії.
На її освіту на різник етапах здійснбвали вплив я, моя мама та знайомий к.ф-м.н., який безпосередньо впливав на якість її вищої освіти.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:20
BIGor написав:
В мене що школа, що вуз були поганими, я радше самоучка. Те що якась топ-школа для заможних на печерську випускає супер-учнів не каже про ситуацію вцілому по всій Україні.
Це видно. Ви не пройшли б ніколи в 23 роки співбесіду в FAANG. Та й зараз не пройдете.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:29
Denik написав: BIGor написав:
Новопечерська школа для блатних? Ну і скільки вчених/науковців згенерували українські топ3% київські школи і вузи останні 30 років? Щось Маск, Цукерберг чи Безос не закінчували топ школу на печерську, от дивно!
Ні. Моя молодша сестра закінчувала цю школу. Вступила на бюджет на "Програмну інженерію" Тараса Шевченка, після завершення магістратури влаштувалася в Facеbook, де років 5 пропрацювала в Каліфорнії.
На її освіту на різник етапах здійснбвали вплив я, моя мама та знайомий к.ф-м.н., який безпосередньо впливав на якість її вищої освіти.
Ну сестра наполеона не може ніяк по іншому.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 14:31
Мы выбирали ребенку школу и квартиру сразу из окна визуальный контроль дорожка пешеходная 200метров хорошо просматривалась и лифт желательно совмещённый с лестничной площадкой хотя бы на первые 5 лет школы
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 15:01
BIGor написав:
Те що якась топ-школа для заможних
Оце найцікавіше. В мене бятя десь із 1995 року з непостійною зайнятістю, що зараз в нього мінімальна пенсія. А мама - вчитель. Сам працюю з 18 років...
Багатії блін були в 90-ті та на початку 00 ))).
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 15:15
Denik написав: BIGor написав:
Те що якась топ-школа для заможних
Оце найцікавіше. В мене бятя десь із 1995 року з непостійною зайнятістю, що зараз в нього мінімальна пенсія. А мама - вчитель. Сам працюю з 18 років...
Багатії блін були в 90-ті та на початку 00 ))).
Наполеон не працював з 18 років.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 15:53
slonomag написав: Denik написав: slonomag написав:
У меня норм школа через дорогу где по периметру перекрывают движение 2 раза в день когда дети идут в школу и возвращаются
Нормальна школа - це та яка має високий середній показник ЗНО, або як нема ЗНО високий відсоток вступу у ВНЗ у випадку безкоштовного навчання в них.
slonomag написав:
так себе - сборная на 1500 учеников со всех ипеней в округе в отличии от моей где меньше 300 учеников и все с одного района (ближайшие дома) что намного комфортнее.
Це також не є покажчиком "нормальності" школи. Навпаки в меншій школі вчителі отимають неповне навантаження, тобто part-time зайнятість. Фахівці своєї справи не працюватимуть за частину ринкової зарплатні.
За уровень образования я не берусь судить так как не эксперт в этом.
Думаю что он +/- одинаковый. Тут больше про отношение к детям - при меньшем количестве детей учитель может уделить время каждому, а не просто отчитал предмет 30 ученикам и пока. Конечно это зависит от учителя, но нам пока не на что жаловаться - и испанским с детьми занимаются дополнительно после уроков, и есть куча кружков куда можно ходить хоть до 19 каждый день.
Ну и нет этой толпы когда в школе 1а, 1б, 1в, 1г и тд классы, начинается перемена и в коридор вываливается 1000+ детей. Тут компактно на каждый год 1-2 класса по 20-25 человек.
А Вам и мне и всем остальным и не надо быть ни в чем экспертами.
На форуме есть ОДИН эксперт, но зато сразу во всем.
И этого вполне достаточно.
Если серьезно, то Вы абсолютно правы. Ваш оппонент, который знает все об образовании в Испании со слов своей мамы и сестры из Калифорнии, не может даже предположить, что где-то в школу ходят дети из эрии с частными домами, где родители в большей части сами адекватные и хорошо учились и хотят это привить это своим детям. И понятное дело, плотность населения в этой эрии низкая.
А где-тто натыканы праджекты с маргиналами, которые не понимают для чего надо учиться, если можно жить в госжилье за безденьги, получать фудстемпы, получать велфер и другие выплаты от города/щтата/государства и курить дурь 24/7.
Это-ж лохи стараются, учатся в школе, потом идут учиться в университет и ...О ужас!...идут работать, зарабатывать и платить налоги...с которых все эти праджекты, фудстемпы и велферы содержатся.
Ну и плотность населения в таких местах...100500 не отягощенных излишними заботами людей на кв см. И в школу будет ходить 100...000 учеников, на которых учителям просто пох, так как ни ученикам ни их родителям не интересна та учеба.
У меня друзья живут в дорогой довольно эрии, но не довольны местными паблик скулз и отдали в частные школы детей. 30 куе за каждого в год обычный прайс.
Но так как их доход низкий для данной эрии (менее 400 куе на хаузхолд), им сделали скидку и они платят по 15 куе в год.
5-7 человек в классе. Я видел фотки с градюэйшн, не сразу понял что это такое.
Несколько учеников в спортзале.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:09
Да у нас тоже есть частная школа King’s College Alicante в топ Испании:
King's College Alicante has been rated as “outstanding” in every category by Penta International, an inspectorate body accredited by the British Government whose key purpose is to report to the English Department for Education (DfE) on the extent to which schools meet the standards for British Schools Overseas.
Автобус возит 15 минут от нас. 10к/год. Ближе к старшим классам мб рассмотрим если текущая школа не будет устраивать. Хотя пока и так вроде норм, так как текущая школа хоть и не элитная, но чуток выше среднего. Думаю класса до 8 можно и в ней спокойно учится. А там посмотрим.
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