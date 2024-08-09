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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2235223622372238
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 17:39

Re: Еміграція, заробітчанство

Нє трєба скігліті. Відросте. Дурних грошей в світі що день, то більше) А про дітей і рестіки - на все свій час.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 18:17

Re: Еміграція, заробітчанство

13 хв., робоче місце з видом на море, всього за $400 місячна оренда бунгало, може і менше ... не вистачає лише філіпінки
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 21:49

  gonchik74 написав:Нє трєба скігліті. Відросте. Дурних грошей в світі що день, то більше) А про дітей і рестіки - на все свій час.


Уже примерно месяц сток маркет падает после резкого роста.
Не знаю или правильно сделал, но мне что-то кажется, что Нвидиа и МС перенадуты.
Поэтому хоть и в минус но переполовинил МС и на треть Нвидию и засунул в то, что мне кажется не настолько перенадуто.
Слишком поздно начал этим заниматься.
Пока немного разобрался, уже все было на хаях.
В общем, стал "чистильщиком обуви".
Гугл, хоть и упал и его там чуть-ли не разделиться заставляют, немного относительно упал.
Сейчас или время хорошо купить или уйти еще глубже в минуса.
Основная проблема - в самих США, а не в деньгах.
Понятное дело, что дурных денех дохрена крутится и их куда-то надо пристроить.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 12:25

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Привет колбасной эмиграции!
Привыкают, что поделать? Когда всю жизнь прожил в доме из говна и палок, то к моменту когда становишься миллионером что-то менять уже может и не захотеться. Особенно когда вокруг все так живут. Или когда твоих двух миллионов на нормальный дом уже может и не хватить.


"Все так живут" :mrgreen:
Народ больше интересует где учиться детям, куда поехать, в какой ресторан пойти, куда засунуть лишние деньги, чтобы они отросли еще больше (сейчас таких стригут на стокмаркете...меня тоже :oops: ).

О, а вы не знали? Да, человек стадное животное. И постоянно оглядывается на других представителей стада. И если сегодня стадо в котором пасется человек ищет в какой ресторан пойти - то и он будет искать. А если завтра это стадо пойдет себе жопы делать - то и он пойдет. Или придется менять стадо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:07

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Привет колбасной эмиграции!
Привыкают, что поделать? Когда всю жизнь прожил в доме из говна и палок, то к моменту когда становишься миллионером что-то менять уже может и не захотеться. Особенно когда вокруг все так живут. Или когда твоих двух миллионов на нормальный дом уже может и не хватить.


"Все так живут" :mrgreen:
Народ больше интересует где учиться детям, куда поехать, в какой ресторан пойти, куда засунуть лишние деньги, чтобы они отросли еще больше (сейчас таких стригут на стокмаркете...меня тоже :oops: ).

О, а вы не знали? Да, человек стадное животное. И постоянно оглядывается на других представителей стада. И если сегодня стадо в котором пасется человек ищет в какой ресторан пойти - то и он будет искать. А если завтра это стадо пойдет себе жопы делать - то и он пойдет. Или придется менять стадо.

Cамокритично.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 15:20

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Привет колбасной эмиграции!
Привыкают, что поделать? Когда всю жизнь прожил в доме из говна и палок, то к моменту когда становишься миллионером что-то менять уже может и не захотеться. Особенно когда вокруг все так живут. Или когда твоих двух миллионов на нормальный дом уже может и не хватить.


"Все так живут" :mrgreen:
Народ больше интересует где учиться детям, куда поехать, в какой ресторан пойти, куда засунуть лишние деньги, чтобы они отросли еще больше (сейчас таких стригут на стокмаркете...меня тоже :oops: ).

О, а вы не знали? Да, человек стадное животное. И постоянно оглядывается на других представителей стада. И если сегодня стадо в котором пасется человек ищет в какой ресторан пойти - то и он будет искать. А если завтра это стадо пойдет себе жопы делать - то и он пойдет. Или придется менять стадо.


Конечно знаю!
Именно поэтому всегда критично отношусь к тому что "делают все".
Иногда проколы случаются, но в остальном - очень помогает.
Иногда я делаю то, что потом "делают все". И когда это уже "делают все", я это уже не делаю.
И еще. Я пытаюсь если не на ошибках других, то хотя-бы на своих учиться.
Бывают люди, которые даже на своих ошибках не учатся.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 16:10

Re: Еміграція, заробітчанство

А тим часом Польща корчить дулі Гетьманціву
https://dou.ua/forums/topic/49879/
Зниження податкового навантаження для IT-спеціалістів у Польщі
Хто може скористатися податковими пільгами та нижчими податковими ставками та як це зробити
Друзі, для тих, хто працює в IT-сфері і збирається переїхати до Польщі або вже там знаходиться, знання про податкові пільги або нижчі податкові ставки може бути дуже корисним. Нижче навожу інформацію про те, хто має право на податкові пільги і нижчі податкові ставки.

Пільга IP Box (податок 5%)
Хто може скористатися:

Фізичні особи-підприємці зареєстровані в Польщі (JDG):

IT Programmer
Machine Programmer
Software Architect
Scrum Master
Automation Tester
Game Developer
DevOps
UX Designer
Database Programmer
та інші хлопці та дівчата, що стоворють чи покращують «intellectual property» чи простими словами пишуть код.
Подаковий систем «ryczałt» типу українского «Єдиний податок» з ставками 8,5% чи 12%
Хто може скористатися:

Фізичні особи-підприємці зареєстровані в Польщі (JDG)

Ryczałt 8,5%
— Мануальне тестери

— Scrum Master’и

— Product Owner’и

— Product Manager’и

— Бізнес аналітики

Ryczałt 12%

— програмісти чи консультанти, що займаються:

Cтворення комп’ютерних ігор
Створення системного програмного забезпечення та користувацького програмного забезпечення
Створення програмного забезпечення, що завантажується з інтернету
Консультування щодо комп’ютерного обладнання або програмного забезпечення
Створення та проєктування програмного забезпечення
Інсталяція програмного забезпечення
Управління мережею або інформаційними системами
Пільга 50% KUP (Koszty Uzyskania Przychodów)
Хто може скористатися:

IT фахівці хто працює на умовах праці (umowa o pracę), замовлення (umowa zlecenia) або umowa o dzieło.

Для тих, хто не має зареєстрованої діяльності ФОП, існує можливість зменшити податкові витрати за допомогою 50% KUP (Koszty Uzyskania Przychodu тобто витрати на отримання доходу). Це означає, що половина вашого доходу вважається витратами, і податок сплачується лише з решти 50%.

Застосовується до доходів, отриманих від створення комп’ютерних програм, ігр і нших IT продуктів (важливо передати авторські права роботодавцю або замовнику — прописати в договорі).

Вищезазначені податкові ставки є найвигіднішими для IT-фахівців у Польщі. Важливо пам’ятати, що для їх використання необхідно дотримуватися певних формальностей і умов, наприклад таких як:

Реєстрація фізичної особи-підприємця (ФОП)
Підтвердження можливості застосування податкових пільг у податкових органах
Ведення бухгалтерського обліку
Правильне оформлення договорів із замовниками
та інше.
flyman
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