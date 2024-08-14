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Faceless написав:[ Ви упускаєте важливе - 50 дол у Гастарбайтера вийшло тому, що приблизно 125 дол у нього економиться на ГТ та закупах. Навряд чи це можна перевірити, однак чом би й ні.
Та ось у цю суботу у Бєдрі взяв ящик молока 12л по акції за 2 з чимось. Ось вже приблизно 4,5 дол. економії на одній позиції. В середньому за щотижневу закупку завдяки акціям економиться біля 100 злотих. Але без машини бігати з одного магазину до іншого з 12 літрами молока у руках якось не виходить.
Я как раз закупаюсь в ближайших магазинах, которые считаются дорогими. Но расположены в 2-10 минутах пешком. При этом качество продуктов считаю более чем приемлемым. Поездки в Волмарты и Костко скорей всего не будут финансово оправданными если содержать машину. Качество-же, скорей всего пострадает.
хєх, давно в часи покоріння Києва, сусіднє ліжко місце на знімав американець, який, згідно легенди, приїхав вчитися в Україну, бо в США дорого.
Канадські таксисти самі чесні в світі.
Була ж нормальна легенда. що орендував «ліжко-місце» у бабульки, яку планував догодувати (ну як «догодувати».. голодом заморили) за всю квартирку. Тепер виплив американець? Чим попередня легенда погана?
rjkz написав:Я как раз закупаюсь в ближайших магазинах, которые считаются дорогими. Но расположены в 2-10 минутах пешком. При этом качество продуктов считаю более чем приемлемым. Поездки в Волмарты и Костко скорей всего не будут финансово оправданными если содержать машину. Качество-же, скорей всего пострадает.
У нас продукты примерно те же самые что в дешевых магазинах, что в тех, что подороже. Акции тоже бывают в разных сетях на разные позиции. Просто делаю круг километров 10-15 (1-1.5 л бензина) и заезжаю в несколько сетей. Обычная закупка на неделю (еда, напитки, хозтовары) - килограм 30. Пешком - это через день нужно бегать и по 2 полных сумки тягать.
Чесно: я не знаю, звідки пан flyman це взяв: «Канадські таксисти самі чесні в світі.», бо як відомо, останні 75 років він не був в Канаді, але на практиці як лічильник таксі нарахував 14$ з мене, так з картки і списано було 14$. Як з аеропорту в центр міста нарахував лічильник 39$, так і списано було я картки 39$. Як нарахували мені за неправильне паркування в центрі Calgari 40$ - так і заплатив 40+30$. 30$ - то послуги фірми з прокату авто, що мені про те нагадали.
Але бувають випадки і дорожчі - на 500$. Щойно надіслали з Канади наші люди як з ними обходяться не по-людськи. Ну приїхав наш легінь в центр міста, ну припаркував авто на центральному проспекті перед будівлею університету, ну пішов на безкоштовні курси англійської - так що, вже і ставити на обидва колеса якісь дурнуваті запори/замки? Та нехай би тільки запори, а то через годину приїхав евакуатор… Слава Богу зовсім випадково опинилися наші люди та кинулися дзвонити тому водієві. А хто ж бере слухавку, коли вчить безкоштовну англійську? Ніхто не бере! А той злобний жовнір, що за кермом евакуатора, вже дістає ланцюги, сокиру, спис, мотузки, відро з дьогтем, і інші засоби боротьби із людським щастям. Стало страшно. В себе вдома ставив наш ученик науки так - і не думав. А тут не по-людськи. На захист мученика науки стали наші українки. Жінку ж не обманеш: одна відразу побачила на пальцях та руках злодія з ланцюгами татуювання у вигляді тризуба. Жінку не обманеш. Швидко зʼясували наші люди, що канадський ненажерливий злодій жонатий на нашій українській жіночці. Почали наші жінки його позорити і головне погрожувати надіслати на нього таку порчу, від якої вже ніколи він не стане схожим на французського пловця Jules Bouer, яркий став на днях знаменитом на увесь світ… більш знаменитим і за турецького стрільця, і за французського плигуна вверх із спортивною жердиною… То був аргумент вагомий! Злодій зібрав всі свої засоби знущання над людьми та забрався геть! Жоден філолог ніколи вже не дізнається, що мололи вінницько-англійською наші жіночки… Ну а мученик науки так і вчив англійську мову. Закінчить вчитися, йому розкажуть, що важка робота наших жінок зекономила йому десь 500$ та купу вільного часу..
Блін, ну реально важко в еміграції. Усюди нашу людину чекає небезпека…