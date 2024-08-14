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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2252225322542255
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 21:06

  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:[
Ви упускаєте важливе - 50 дол у Гастарбайтера вийшло тому, що приблизно 125 дол у нього економиться на ГТ та закупах. Навряд чи це можна перевірити, однак чом би й ні.

Та ось у цю суботу у Бєдрі взяв ящик молока 12л по акції за 2 з чимось. Ось вже приблизно 4,5 дол. економії на одній позиції. В середньому за щотижневу закупку завдяки акціям економиться біля 100 злотих. Але без машини бігати з одного магазину до іншого з 12 літрами молока у руках якось не виходить.


Я как раз закупаюсь в ближайших магазинах, которые считаются дорогими.
Но расположены в 2-10 минутах пешком.
При этом качество продуктов считаю более чем приемлемым.
Поездки в Волмарты и Костко скорей всего не будут финансово оправданными если содержать машину. Качество-же, скорей всего пострадает.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 00:35

  flyman написав:
  dimo_0n написав:
  Faceless написав:Ви якось пройдіть повторно курси з читання, зрозумієте, що мова взагалі не про умовних вантажників

Так це як приклад. Ось вам хлопак-студент, що з Канади втік, навіть отримавши там освіту
https://www.youtube.com/watch?v=hLSVtt7 ... Uv&index=7

хєх, давно в часи покоріння Києва, сусіднє ліжко місце на знімав американець, який, згідно легенди, приїхав вчитися в Україну, бо в США дорого.

Канадські таксисти самі чесні в світі.

Була ж нормальна легенда. що орендував «ліжко-місце» у бабульки, яку планував догодувати (ну як «догодувати».. голодом заморили) за всю квартирку. Тепер виплив американець? Чим попередня легенда погана?
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 09:46

  rjkz написав:Я как раз закупаюсь в ближайших магазинах, которые считаются дорогими.
Но расположены в 2-10 минутах пешком.
При этом качество продуктов считаю более чем приемлемым.
Поездки в Волмарты и Костко скорей всего не будут финансово оправданными если содержать машину. Качество-же, скорей всего пострадает.

У нас продукты примерно те же самые что в дешевых магазинах, что в тех, что подороже. Акции тоже бывают в разных сетях на разные позиции. Просто делаю круг километров 10-15 (1-1.5 л бензина) и заезжаю в несколько сетей. Обычная закупка на неделю (еда, напитки, хозтовары) - килограм 30. Пешком - это через день нужно бегать и по 2 полных сумки тягать.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 11:29

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Чесно: я не знаю, звідки пан flyman це взяв: «Канадські таксисти самі чесні в світі.», бо як відомо, останні 75 років він не був в Канаді, але на практиці як лічильник таксі нарахував 14$ з мене, так з картки і списано було 14$. Як з аеропорту в центр міста нарахував лічильник 39$, так і списано було я картки 39$.
Як нарахували мені за неправильне паркування в центрі Calgari 40$ - так і заплатив 40+30$.
30$ - то послуги фірми з прокату авто, що мені про те нагадали.

Але бувають випадки і дорожчі - на 500$.
Щойно надіслали з Канади наші люди як з ними обходяться не по-людськи.
Ну приїхав наш легінь в центр міста, ну припаркував авто на центральному проспекті перед будівлею університету, ну пішов на безкоштовні курси англійської - так що, вже і ставити на обидва колеса якісь дурнуваті запори/замки?
Та нехай би тільки запори, а то через годину приїхав евакуатор…
Зображення
Слава Богу зовсім випадково опинилися наші люди та кинулися дзвонити тому водієві.
А хто ж бере слухавку, коли вчить безкоштовну англійську? Ніхто не бере!
А той злобний жовнір, що за кермом евакуатора, вже дістає ланцюги, сокиру, спис, мотузки, відро з дьогтем, і інші засоби боротьби із людським щастям.
Стало страшно. В себе вдома ставив наш ученик науки так - і не думав.
А тут не по-людськи.
На захист мученика науки стали наші українки.
Жінку ж не обманеш: одна відразу побачила на пальцях та руках злодія з ланцюгами татуювання у вигляді тризуба.
Жінку не обманеш. Швидко зʼясували наші люди, що канадський ненажерливий злодій жонатий на нашій українській жіночці.
Почали наші жінки його позорити і головне погрожувати надіслати на нього таку порчу, від якої вже ніколи він не стане схожим на французського пловця Jules Bouer, яркий став на днях знаменитом на увесь світ… більш знаменитим і за турецького стрільця, і за французського плигуна вверх із спортивною жердиною…
То був аргумент вагомий!
Злодій зібрав всі свої засоби знущання над людьми та забрався геть! Жоден філолог ніколи вже не дізнається, що мололи вінницько-англійською наші жіночки…
Ну а мученик науки так і вчив англійську мову.
Закінчить вчитися, йому розкажуть, що важка робота наших жінок зекономила йому десь 500$ та купу вільного часу..

Блін, ну реально важко в еміграції.
Усюди нашу людину чекає небезпека…
akurt
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