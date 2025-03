Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2696269726982699> Додано: Суб 22 бер, 2025 17:14 Дюрі-бачі написав: hxbbgaf написав: залишається інвестувати в щось, що має реальну цінність - в ті ж драг. метали залишається інвестувати в щось, що має реальну цінність - в ті ж драг. метали

дуже просто і зручно українцю (громадянину ще 150 країн, що розвиваються) в щось інвестувати. дуже просто і зручно українцю (громадянину ще 150 країн, що розвиваються) в щось інвестувати.

ба насправді реальні інвестиції - це в якийсь бізнес. або свій, або через акції в чужий. в нас ринку акцій немає, й це велика біда - це дійсно сильно гальмує розвиток країни, це багатофакторна проблема.



оце сучасне інвестування в щось, що потім стане дорожче - вибачте, але це ознаки класичних фінансових пірамід. які рано чи пізно впадуть й всі ці інвестиції випаруються ба насправді реальні інвестиції - це в якийсь бізнес. або свій, або через акції в чужий. в нас ринку акцій немає, й це велика біда - це дійсно сильно гальмує розвиток країни, це багатофакторна проблема.оце сучасне інвестування в щось, що потім стане дорожче - вибачте, але це ознаки класичних фінансових пірамід. які рано чи пізно впадуть й всі ці інвестиції випаруються Shaman

Додано: Суб 22 бер, 2025 17:20 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: оце сучасне інвестування в щось, що потім стане дорожче - вибачте, але це ознаки класичних фінансових пірамід. які рано чи пізно впадуть й всі ці інвестиції випаруються оце сучасне інвестування в щось, що потім стане дорожче - вибачте, але це ознаки класичних фінансових пірамід. які рано чи пізно впадуть й всі ці інвестиції випаруються

Весь світ із 70-х років живе у величезній фінансовій піраміді, яку запустили США.

І оскільки я також тримаю значну частину в її фантиках, то переживаю, що Трамп може її завалити достроково.

Shaman написав: через що виникає дефіцит бюджету? через що виникає дефіцит бюджету?

ИМХО через поганих політиків в управлінні, які не змогли правильно розрахувати витрати відповідно до зовнішнього фінансування.

І через лобізм "багатіїв", які не дають нормально оподаткувати "прибуток" від інвестицій.

Shaman написав: конспірологія у чистому вигляді, вибачте конспірологія у чистому вигляді, вибачте

Яка конспірологія, якщо всі ФРС і ЦБ відкрито кажуть: їх головна мета - штучно спровокувати інфляцію і не дати звичайним людям накопичити свій капітал , а змусити нас інвестувати в фінансову піраміду.

Весь світ із 70-х років живе у величезній фінансовій піраміді, яку запустили США.
І оскільки я також тримаю значну частину в її фантиках, то переживаю, що Трамп може її завалити достроково.
ИМХО через поганих політиків в управлінні, які не змогли правильно розрахувати витрати відповідно до зовнішнього фінансування.
І через лобізм "багатіїв", які не дають нормально оподаткувати "прибуток" від інвестицій.
Яка конспірологія, якщо всі ФРС і ЦБ відкрито кажуть: їх головна мета - штучно спровокувати інфляцію і не дати звичайним людям накопичити свій капітал , а змусити нас інвестувати в фінансову піраміду.
В Китаї і кількох років не пожили без інфляції і вже б'ють тривогу і друкують Юані, щоб врятувати багатіїв.

Додано: Суб 22 бер, 2025 19:00

чел приблизно 10 років тут не був та думає, що все як тоді... чел приблизно 10 років тут не був та думає, що все як тоді...

Так і в цьому і заковика - якраз бум на лохину пізніше пішов.

Щодо сприйняття, то певно якби зараз сюда попав, то мав би шок яке все маленьке у порівнянні з тим, як сприймалось колись . Так і в цьому і заковика - якраз бум на лохину пізніше пішов.Щодо сприйняття, то певно якби зараз сюда попав, то мав би шок якеу порівнянні з тим, як сприймалось колись



Это оп чем?

Что именно маленьке?

Как литры и килограммы стали усыхать - я еще застал.

Или уже перешли на паунды?

Или это вообче не об этом?

Лохвина начала появляться - я еще в Украине был.

Ежевику в магазах не помню.

А вот по чернике скучаю капец как. Мы ее много покупали и ели и морозили на зиму и перетирали с сахаром.

Тут черники нет ваапче. Совсем. Никак и никакой.

Смородина очень редко, но без нее можно прожить.

Вчера защел в магаз, специально посмотрел вес на упаковке Лохвина 8.99 доллара за 510 грамм (там в унциях и в скобках в граммах написано).

Это оп чем?
Что именно маленьке?
Как литры и килограммы стали усыхать - я еще застал.
Или уже перешли на паунды?
Или это вообче не об этом?
Лохвина начала появляться - я еще в Украине был.
Ежевику в магазах не помню.
А вот по чернике скучаю капец как. Мы ее много покупали и ели и морозили на зиму и перетирали с сахаром.
Тут черники нет ваапче. Совсем. Никак и никакой.
Смородина очень редко, но без нее можно прожить.
Вчера защел в магаз, специально посмотрел вес на упаковке Лохвина 8.99 доллара за 510 грамм (там в унциях и в скобках в граммах написано).
Обещают подорожание говядины. Неожиданно немного подешевели яйца.

Повідомлень: 17060 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8492 раз. Подякували: 5354 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 19:44 У Франції величезний вибір курячих яєць від різних виробників.

Ціна від 2,5$ за коробку в 12 штук до 4€ за таку коробку.

Є якісь особливо домашні - плакат з фото власника курей - як вони їх люблячі готують - здається по 0,5€ штука.

В цілому ціни на продукти за останній майже рік не змінилися і я вважаю досить все дешево.

Свинину (свіжу) можна купити за ціною від 4€ кіло.

Ковбаси - кровʼянка та щось схоже на «Любительська» - від 9,6€ кіло.

Відносно дорога баранина та яловичина: від 12€ кіло.

Правда, така яловичина, яку я зазвичай брав в США для стейків по 10-17$ а то і 27$ за фунт (вважайте за 1/2 кіло) - тут продається десь за 20…27€ але люза кіло. Цікаво, що пенсіонери беруть все саме дороге.



Мабуть митні платежі від Трампа срацювали: зʼявилися просто гори та хмарочоси коробок з вином. Самих класних та відомих виробників та сортів. Уявіть: ігристе Брют можна взяти за 3€ пляшка.

При чому: якщо купувати коробку, в якій 6 пляшок сухого білого вина врожаю 2023 року, то 2 (!) пляшки безкоштовно. Дав (!) пляшки сухого білого марочного вина врожаю 2023 видають безкоштовно!

В цілому така коробка сухих фірмових білих вин толі продається десь за 20 євро. Це при умові купівлі коробки в 6 пляшок.

Думаю, тільки заради цього французи будуть аплодувати Трампу.

Можете лаятися. akurt

Повідомлень: 10685 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3924 раз. Подякували: 1394 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 19:48 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Думаю, тільки заради цього французи будуть аплодувати Трампу. Думаю, тільки заради цього французи будуть аплодувати Трампу.

Тільки недовго, бо власник виноградник то вирубає, а через кілька років не буде "сухого білого вина врожаю 2026 року"

Повідомлень: 5164 З нами з: 29.07.22 Подякував: 832 раз. Подякували: 610 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 19:51 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Можливо пояснить турботу пана rjkz про ціни на продукти.



Каліфорнія. Силіконова долина. ІТ-ник. Українець реальний з українським паспортом.

Штатний працівник в дуже відомій компанії.

Зарплатня реально 500 к$+ в рік.

(Чисто щоби пан flyman не збуджувався черговий раз: університет закінчив не менше 5 років тому і не більше 7 років тому).

Скаржився сьогодні, що податки забирають близько 50%.

Не перевіряв я чужі гроші. Але Іоана була саме така.

Просто для того, щоби всі знали: не тільки їм зараз важко. akurt

Повідомлень: 10685 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3924 раз. Подякували: 1394 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 19:54 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: News from USA News from USA

А що кажуть про депортацію із США громадян певних країн (Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели) які приїхали по CHNV? Бо знайомі кажуть, що там є якийсь чорний список, до якого українці по U4U поки не попали.

Повідомлень: 5164 З нами з: 29.07.22 Подякував: 832 раз. Подякували: 610 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 19:58 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Думаю, тільки заради цього французи будуть аплодувати Трампу. Думаю, тільки заради цього французи будуть аплодувати Трампу.

Тільки недовго, бо власник виноградник то вирубає, а через кілька років не буде "сухого білого вина врожаю 2026 року" Тільки недовго, бо власник виноградник то вирубає, а через кілька років не буде "сухого білого вина врожаю 2026 року"

Ну не скажіть.

Тільки не смійтеся: в середу відвідували старовинне місто з лагідною назвою “Condom”.

Саме так. При виїзді з цього міста цікаві туристичні місця: старовинні шлюзи з місцями відпочинку. Дуже красиво - все можна помацати і все безкоштовно. Плануємо там зробити пікнік з українською діаспорою.

Далі по дорогі - аббатство - жили хитрі монахи, типу замка/фортеці, не в такому жахливому стані як Підгорецький замок піді Львовом - вхід платний до монахів 3€.

А ось далі - приватні виноградники та приватна виноробня в замку.

Ось фото. Це сімейний бізнес на протязі багатьох століть. Століть. Я таких охайних виноградиників не бачив ні під Ужгородом, ні під Мукачевом, ні в Криму.

Пережили все на світі.



Додано: Суб 22 бер, 2025 20:04 На фото реальна виноробня.
Вхід в дегустаційний зал та експозицію - праворуч.
Ціни на вина: від 7€ пляшка.
Саме тут замовимо дегустацію для делегації української діаспори, яка прибуває із США у Францію 26 квітня.
Готуємося. Я - в оргкомітеті.

Повідомлень: 10685 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3924 раз. Подякували: 1394 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 20:04 На фото реальна виноробня.

Вхід в дегустаційний зал та експозицію - праворуч.

Ціни на вина: від 7€ пляшка.

Саме тут замовимо дегустацію для делегації української діаспори, яка прибуває із США у Францію 26 квітня.

Готуємося. Я - в оргкомітеті. akurt

Повідомлень: 10685 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3924 раз. Подякували: 1394 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 20:11 Дюрі-бачі написав: akurt написав: News from USA News from USA

А що кажуть про депортацію із США громадян певних країн (Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели) які приїхали по CHNV? Бо знайомі кажуть, що там є якийсь чорний список, до якого українці по U4U поки не попали. А що кажуть про депортацію із США громадян певних країн (Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели) які приїхали по CHNV? Бо знайомі кажуть, що там є якийсь чорний список, до якого українці по U4U поки не попали.

Здається, Українська правда про це написала.

Дійсно, позбавили статусу десь 1/2 мільйона нелегалів з Венесуели, Куби і ще двох країн.

В того в списку 4 країни.



Без подробиць - і не точно (мені то не цікаво вивчати):

- була якась програма прийому в США знедолених із 4-х країн - рятували - на 2 роки. Дурних немає: всі вони залишилися на термін більше 2-х років.

- я про це повідомляв десь в липні 2023 року - коли вів майже прямий репортаж з кордону Мексика-США - кордон легально переходили наші українці - ось тоді вони і здивували мене, що серед тих, хто проривається в США, на першому місці росіянці, які виглядали багатим, та наглими.

А ось на другому/третьому місцях наші люди назвали громадян Венесуели та Китаю.



P.S. Пояснення незвичне для наших людей.

В США нікого не хвилює хто ти, звірки ти, який ти.

Хвилює тільки один критерій.

Він має назву «статус».

Статус правильний - ти людина (студент, робітник, бізнесмен і так далі).

Здається, Українська правда про це написала.
Дійсно, позбавили статусу десь 1/2 мільйона нелегалів з Венесуели, Куби і ще двох країн.
В того в списку 4 країни.

Без подробиць - і не точно (мені то не цікаво вивчати):
- була якась програма прийому в США знедолених із 4-х країн - рятували - на 2 роки. Дурних немає: всі вони залишилися на термін більше 2-х років.
- я про це повідомляв десь в липні 2023 року - коли вів майже прямий репортаж з кордону Мексика-США - кордон легально переходили наші українці - ось тоді вони і здивували мене, що серед тих, хто проривається в США, на першому місці росіянці, які виглядали багатим, та наглими.
А ось на другому/третьому місцях наші люди назвали громадян Венесуели та Китаю

