Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2861286228632864 Додано: Сер 25 чер, 2025 19:25 Re: Еміграція, заробітчанство

https://dou.ua/forums/topic/53995/

Програмісти з Amazon розповідають, що за останній рік їхня робота суттєво змінилася — і не в кращий бік. Менеджери стали вимагати більше за менший час, дедлайни скорочуються, продуктивність має зростати, а використання ШІ стало вже не побажанням, а вимогою.



«Раніше на розробку нової функції йшло кілька тижнів. Тепер — максимум кілька днів», — ділиться один із інженерів.



За його словами, дедалі частіше команди просто приймають код, згенерований ШІ, майже без обговорення — часу на ретельне опрацювання вже не передбачено.



Нове ставлення до роботи з кодом наче викреслює саму можливість подумати, заглибитись у завдання.



«Колись у тебе було достатньо часу, бо ти працював над складним проєктом — місяць, два, і ніхто не міг до кінця відслідкувати процес. Тепер усе під контролем, і все має бути зроблено якомога швидше», — каже Лоуренс Кац, економіст з Гарварду.



Багато хто проводить паралелі з індустріальною революцією, коли ручну працю перетворили на потокову. Схожа ситуація сьогодні з програмуванням, стверджує історик праці Джейсон Резнікоф:



«Раніше — обмірковування й інтелектуальні виклики, тепер — короткі модульні задачі, які треба виконати якнайшвидше». Ого, цікаве знайшов як воно в провідній країні - США робиться BIGor

Повідомлень: 10017 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1446 раз. Подякували: 1857 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 чер, 2025 23:01 Дякую за розгорнуту інформацію.

Все цікаво і все обʼєктивно.

Так сталося, що я з нашими українцями, які працюють саме в Amazon, майже щоденно спілкуюся.

Що я вам скажу:

- шикарні умови для новачків - в тому числі щодо оформлення Грін-карти. Якщо вас взяли на роботу - то на вас працюють адвокати та юристи цієї компанії. Ви самі нічого не робите, просто чекаєте грінку. 100% влучення в «10-ку»!

- реально комфортні умови роботи. Мене із зрозумілих причин в офіс компанії в San Jose (Силіконова долина) не пустили, але з двійкою працівників - один азіат - поспілкувалися.

- жорсткі умови роботи: 5-ти денний робочий тиждень з 9:00 до 17:00.

- субота та неділя вихідний день завжди.

- часто влаштовують корпоративні обіди - десь два рази на тиждень.

- різні смаколики, наприклад безкоштовне - під час роботи - заряджання авто Тесла.

- Щорічні бонуси не на один десяток тисяч доларів США.



Але реально - коли звільняються - то хлопають в долоні.

Правда. Дисципліна. Командна робота. Чіткість. Виконання в терміни. Високі вимоги до результатів роботи. akurt

Повідомлень: 11026 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3983 раз. Подякували: 1431 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 чер, 2025 06:04 https://youtu.be/zqY8S45iMuQ?si=s_tvhh9-wP5ZKzNw Bolt Повідомлень: 3491 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 267 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 чер, 2025 08:16 Re: Еміграція, заробітчанство Адвокат расстроил. Получить отсрочку минимум 9 месяцев.

А чтобы выехать за границу, нужно пройти фильтрацию с допросами 4 часа. И не факт, что тебя не уложат мордой в пол, где под дулом автомата ты признаешься, что враг народа



В рашке фильтрация для украинцев попроще будет Бетон

Повідомлень: 5256 З нами з: 17.12.22 Подякував: 189 раз. Подякували: 383 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 чер, 2025 11:20 Бетон написав: Адвокат расстроил. Получить отсрочку минимум 9 месяцев.

А чтобы выехать за границу, нужно пройти фильтрацию с допросами 4 часа. И не факт, что тебя не уложат мордой в пол, где под дулом автомата ты признаешься, что враг народа



В рашке фильтрация для украинцев попроще будет Адвокат расстроил. Получить отсрочку минимум 9 месяцев.А чтобы выехать за границу, нужно пройти фильтрацию с допросами 4 часа. И не факт, что тебя не уложат мордой в пол, где под дулом автомата ты признаешься, что враг народаВ рашке фильтрация для украинцев попроще будет

Выехать в один конец? За тридцатку вроде и марш "Прощание Славянки" включают Выехать в один конец? За тридцатку вроде и марш "Прощание Славянки" включают барабашов

Повідомлень: 5179 З нами з: 16.06.15 Подякував: 292 раз. Подякували: 359 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 чер, 2025 11:48 барабашов написав: Бетон написав: Адвокат расстроил. Получить отсрочку минимум 9 месяцев.

А чтобы выехать за границу, нужно пройти фильтрацию с допросами 4 часа. И не факт, что тебя не уложат мордой в пол, где под дулом автомата ты признаешься, что враг народа



В рашке фильтрация для украинцев попроще будет Адвокат расстроил. Получить отсрочку минимум 9 месяцев.А чтобы выехать за границу, нужно пройти фильтрацию с допросами 4 часа. И не факт, что тебя не уложат мордой в пол, где под дулом автомата ты признаешься, что враг народаВ рашке фильтрация для украинцев попроще будет

Выехать в один конец? За тридцатку вроде и марш "Прощание Славянки" включают Выехать в один конец? За тридцатку вроде и марш "Прощание Славянки" включают

Я рассматриваю только законнные способы. Ну как законнные. Это у системы называется закон типа Я рассматриваю только законнные способы. Ну как законнные. Это у системы называется закон типа Бетон

Повідомлень: 5256 З нами з: 17.12.22 Подякував: 189 раз. Подякували: 383 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2861286228632864 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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