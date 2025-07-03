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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 лип, 2025 17:34
Re: Еміграція, заробітчанство
Хто там казав, що за останні пару років не позбавили громадянства України жодну людину?Онуфрія вже позбавили, хоч і не по його заяві
Додано: Сер 02 лип, 2025 22:54
Ще 35 повідомлень - і пан Флайман поб"є всі рекорди світу - 400 000 дописів!
Розповідав я сьогодні про це пану Миколі, з яким не бачилися років 10…
Зараз пан Микола в Австралії.
Дивні ті австралійці: призначити йому пенсію в 2 000 австралійських доларів - хоча він звичайний український біженець, який жодного дня не працював в Австралії...
Працював навіть не ІТ-ником - звичайний майстер на одному із заводів України...
Здається, того і заводу вже немає...
А 2 000 австралійських доларів - є!
А взагалі нам всім треба пишатися: дописувачі якось пнуться, намагаються чи заробити якусь копійчину, чи якось кудись інвестувати, чи просунутися по "службі", чи якось змінити автівку, чи забезпечити дітям харчування, чи зошити для школи - а є альтернативний приклад!
Наприклад: філіппінку то стригти за свої гроші - НЕ ТРЕБА! Це ж слава Богу, що, досліджуючи інфляцію в різних країнах світу, він не знає, що за останній рік тільки жіноча стрижка в Україні замість 800 гривень стала вартувати 1 200 гривень - яка економія тільки на патлах!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 03 лип, 2025 04:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 лип, 2025 23:24
Re: Еміграція, заробітчанство
rjkz теж розказував про ньюанси відношення і роботу США
Додано: Чет 03 лип, 2025 10:31
Нюанси зрозумілі: зарплатня з оплатою за годину 17,5$ теоретично забезпечує людині досить непогане існування.
Але є нюанс.
В останній мій візит в США в серпні 2024 року я бачив безліч вакансій і по 20-22$ за годину.
Я тоді гуляв по другому за величиною місту штату California і про себе розраховував, скільки така людина має за місяць.
Так ось: все ОК, якщо у людини є житло.
Це основна стаття витрат.
Якщо є житло - думав я, працюючи як калькулятор, то навіть при такій зарплатні можна жити досить непогано.
Альтернатива: отримуй освіту, отримуй кваліфікацію, отримуй навички в роботі - і живи на зарплатню, яка дозволяє тобі жити пристойно.
Для більшості учасників форуму така можливість вже є втраченою. Хоча в США існує приказка про те, що вчитися та перевчитися із повною зміною професії можна в будь-якому віці.
Але ось для дітей - саме час думати - і думати дуже добре.
Інакше попадуть вони на святкування 95-и річчя одного професора з Ужгорода (здається вчора було), який «читає» лекції за трьома дисциплінами. Ну цей хоч філолог - там сам Бог велів, а якщо не філолог?
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