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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 лип, 2025 17:34
Re: Еміграція, заробітчанство
Хто там казав, що за останні пару років не позбавили громадянства України жодну людину?Онуфрія вже позбавили, хоч і не по його заяві
Додано: Сер 02 лип, 2025 22:54
Ще 35 повідомлень - і пан Флайман поб"є всі рекорди світу - 400 000 дописів!
Розповідав я сьогодні про це пану Миколі, з яким не бачилися років 10…
Зараз пан Микола в Австралії.
Дивні ті австралійці: призначити йому пенсію в 2 000 австралійських доларів - хоча він звичайний український біженець, який жодного дня не працював в Австралії...
Працював навіть не ІТ-ником - звичайний майстер на одному із заводів України...
Здається, того і заводу вже немає...
А 2 000 австралійських доларів - є!
А взагалі нам всім треба пишатися: дописувачі якось пнуться, намагаються чи заробити якусь копійчину, чи якось кудись інвестувати, чи просунутися по "службі", чи якось змінити автівку, чи забезпечити дітям харчування, чи зошити для школи - а є альтернативний приклад!
Наприклад: філіппінку то стригти за свої гроші - НЕ ТРЕБА! Це ж слава Богу, що, досліджуючи інфляцію в різних країнах світу, він не знає, що за останній рік тільки жіноча стрижка в Україні замість 800 гривень стала вартувати 1 200 гривень - яка економія тільки на патлах!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 03 лип, 2025 04:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 лип, 2025 23:24
Re: Еміграція, заробітчанство
rjkz теж розказував про ньюанси відношення і роботу США
Додано: Чет 03 лип, 2025 10:31
Нюанси зрозумілі: зарплатня з оплатою за годину 17,5$ теоретично забезпечує людині досить непогане існування.
Але є нюанс.
В останній мій візит в США в серпні 2024 року я бачив безліч вакансій і по 20-22$ за годину.
Я тоді гуляв по другому за величиною місту штату California і про себе розраховував, скільки така людина має за місяць.
Так ось: все ОК, якщо у людини є житло.
Це основна стаття витрат.
Якщо є житло - думав я, працюючи як калькулятор, то навіть при такій зарплатні можна жити досить непогано.
Альтернатива: отримуй освіту, отримуй кваліфікацію, отримуй навички в роботі - і живи на зарплатню, яка дозволяє тобі жити пристойно.
Для більшості учасників форуму така можливість вже є втраченою. Хоча в США існує приказка про те, що вчитися та перевчитися із повною зміною професії можна в будь-якому віці.
Але ось для дітей - саме час думати - і думати дуже добре.
Інакше попадуть вони на святкування 95-и річчя одного професора з Ужгорода (здається вчора було), який «читає» лекції за трьома дисциплінами. Ну цей хоч філолог - там сам Бог велів, а якщо не філолог?
Додано: Чет 03 лип, 2025 15:40
тоді як Грег
Додано: Чет 03 лип, 2025 18:37
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 04 лип, 2025 10:33
Еміграція, заробітчанство
News from Germany
Поздоровив приятеля з Днем народження.
Ех, були часи: в Туреччині разом майже щодня їздили кататися на лижах. Мій товариш просто чемпіон в тій справі...
Зараз в Німеччині... Не заздріть: виїхав для супроводу жінки з важкою хворобою...
- Як там капіталістичні смаколики?
- Та как, пряники бывают часто в рабочей бытовке (straight). Одно без другого тут редко бывает))
- Хочу в робочу битовку!
- Могу устроить сафари тур... По раб бытовкам Германии)) недорого! Говорю ж не дорого)) 12,8€ /час - 30℅ налоги. )) За месяц виходить 1800 примерно. Если выходных было не очень много. Ну... Это ж бродячая работа. Мы постоянно переезжаем с место на место. Поэтому жизни почти нет)
Ну зато Германию почти всю посмотрел...
Жилье нам оплачивается.
- Ну, чудово: головні витрати у людей...
- Щас почти неделю ничо не делаем. Хваленый немецкий порядок (((. Бардака в организации у них наааерно больше чем у нас (teeth).
Додано: Суб 05 лип, 2025 03:51
Еміграція, заробітчанство
News from USA
4 липня 2025 року мешканці США - а це і українські емігранти - святкують 249-у річницю проголошення незалежності країни.
Це прямо зараз - враховуючи різницю в часі.
Я подумав, що в цій всій історії з емігрантами пан Трамп має рацію.
І ось чого.
Якщо ви подивилися третій сезон всесвітньо відомого серіалу «Гра в кальмара», а я закінчив його дивитися саме 4 липня, то погодитесь з Трампом.
Де опинилися всі корінні (!) справжні корейці - учасники суто корейських національних «дитячих» ігор?
Я сам здивувався: в США.
Los Angeles…
І нерухомість така гарна.
І автівки такі гарні та великі, які можна побачити тільки в США…
І в кожного корейця - є те, що придумане Visa Inc. - однією з найбільших світових платіжних систем, американською фінансовою багатонаціональною корпорацією зі штаб-квартирою в Фостер-Сіті, Каліфорнія, США…
От Трамп і чухає потилицю…
Додано: Суб 05 лип, 2025 18:01
хто намагався прорватись? признавайтесь
Митники затримали українця при спробі ввезти до Польщі незадекларовані 299 тис. доларів
Незадекларовану валюту виявили на польській стороні кордону
У пункт пропуск «Краківець-Корчова» приїхав легковий автомобіль, у ручній поклажі пасажира поляки виявили незадекларовані 299 тис. доларів, 7,5 тис. євро та понад 6 тис. грн, які українець намагався ввезти до Польщі. Йдеться про понад 12,8 млн грн за курсом НБУ. Щодо нього порушили кримінальну справу, а також оштрафували на 45 тис. злотих (за курсом НБУ – 520 тис. грн).
Інший випадок трапився у пункті пропуску «Шегині-Медика». У пасажирки автобуса польські митники виявили незадекларовані 184 тис. злотих (2,1 млн грн або понад 40 тис. євро за курсом НБУ). Відомо, що українку оштрафували на 18 тис. злотих (понад 200 тис. грн).
Додано: Суб 05 лип, 2025 18:17
Re: Еміграція, заробітчанство
Цікаво, їх конфіскували чи ні?
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